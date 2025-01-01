Меню
Вечер поэзии Иосифа Бродского
Билеты от 2000₽
Киноафиша Вечер поэзии Иосифа Бродского

Спектакль Вечер поэзии Иосифа Бродского

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер Иосифа Бродского в Театре Вахтангова: поэзия, музыка и биография

Иосиф Бродский — поэт, который всегда жил вопреки обстоятельствам. Признанный многими, он так и не смог вернуться на родину, но оставил нам стихи, в которых жизнь, какой бы трудной она ни была, всегда стоит того, чтобы сражаться за неё до последнего.

Вечер Иосифа Бродского — это уникальная возможность погрузиться в поэзию на нерве, облицованную биографией и музыкой. Фигура одного из главных поэтов XX века раскрывается по-разному для каждого читателя, и именно это делает его произведения такими актуальными и глубокими.

Исполнитель и Музыка

Актёр Андрей Мартынов под аккомпанемент рояля Андрея Попова представит своего Бродского: человека талантливого, ровно настолько, насколько и одинокого. Музыка станет неотъемлемой частью представления, создавая атмосферу, в которой поэзия Бродского звучит особенно остро.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать свидетелем этого глубокого и трогательного вечера. Погружение в мир Бродского — это не просто литературное событие, это встреча с душой поэта, который, несмотря на все трудности, продолжал верить в силу слова.

Приходите и откройте для себя новую грань творчества Иосифа Бродского!

Расписание

17 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Вечер поэзии Иосифа Бродского

