Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кот в сапогах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кот в сапогах: интерактивное приключение для всей семьи

Приглашаем вас на веселый и интерактивный спектакль «Кот в сапогах», основанный на знаменитой сказке французского писателя Шарля Перро, впервые опубликованной в конце XVII века. Это история о том, как смекалка и находчивость могут преодолеть любые преграды, завоевать любовь и победить злодеев.

Сюжет

Спектакль рассказывает о сыне мельника, который неожиданно получает в наследство… кота! Но это не просто кот, а настоящий волшебник в сапогах и шляпе, способный говорить на человеческом языке. Наш герой, Кот, готов помочь своему хозяину Жаку стать богатым, перехитрить короля и познакомить его с принцессой. В этом увлекательном приключении маленькие зрители смогут поучаствовать и стать настоящими помощниками Кота!

Почему стоит прийти?

Вы никогда не видели котов в сапогах? Тогда этот спектакль точно для вас! «Кот в сапогах» — это не только зрелище, но и возможность стать частью волшебной истории. С помощью зрителей Кот сможет преодолеть все трудности, победить злого людоеда и помочь Жаку осуществить его самые дерзкие мечты.

Не упустите возможность!

Дорогие друзья, ваша помощь необходима! Приходите с детьми, и вместе мы погрузимся в мир волшебства и приключений. Ждем вас на нашем спектакле!

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Вадим Редин
Олег Сушков
Елизавета Аверьянова
Максим Аверьянов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
28 декабря в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
0+
Музыка Детский Интерактивный
Сказка о золотом петушке
16 ноября в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Счастливый день
12+
Комедия
Счастливый день
13 сентября в 18:00 Новый драматический театр
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше