Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хрустальный мир
Киноафиша Хрустальный мир

Спектакль Хрустальный мир

Постановка
Скороход 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам рассказа Виктора Пелевина

«Хрустальный мир» — это театральная постановка, основанная на одном из самых ярких рассказов Виктора Пелевина. Спектакль погружает зрителей в сюрреалистическую реальность, где фантастика и философия переплетаются, а мир кажется одновременно хрупким и многозначным.

Создатели

Режиссером постановки стал Фамил Джавадов, а художником — Егор Пшеничный. Эта работа стала победителем лаборатории RE: генерация, что уже само по себе подчеркивает ее оригинальность и художественную ценность.

О пьесе и её теме

Спектакль отражает философские идеи Пелевина, которые затрагивают тему иллюзорности реальности, поиска смысла и восприятия мира через призму культуры и технологий. «Хрустальный мир» — это исследование границ между реальным и воображаемым, что делает постановку особенно интригующей и актуальной для зрителей, интересующихся глубокими размышлениями о современности.

Погрузитесь в мир Пелевина и откройте для себя новую грань театрального искусства.

Режиссер
Фамил Джавадов
В ролях
Леонид Нечаев
Иван Вальберг
Александр Лушин
Сергей Азеев
Роман Вебер

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
9 августа в 19:00 Мариинский театр
от 3500 ₽
Кот тут главный
12+
Детские елки Детский
Кот тут главный
24 сентября в 19:00 Театральный проект 27
от 1100 ₽
Вампилов. Оттепель
12+
Премьера Драма
Вампилов. Оттепель
22 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше