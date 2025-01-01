Спектакль Хрустальный мир

Спектакль по мотивам рассказа Виктора Пелевина

«Хрустальный мир» — это театральная постановка, основанная на одном из самых ярких рассказов Виктора Пелевина. Спектакль погружает зрителей в сюрреалистическую реальность, где фантастика и философия переплетаются, а мир кажется одновременно хрупким и многозначным.

Создатели

Режиссером постановки стал Фамил Джавадов, а художником — Егор Пшеничный. Эта работа стала победителем лаборатории RE: генерация, что уже само по себе подчеркивает ее оригинальность и художественную ценность.

О пьесе и её теме

Спектакль отражает философские идеи Пелевина, которые затрагивают тему иллюзорности реальности, поиска смысла и восприятия мира через призму культуры и технологий. «Хрустальный мир» — это исследование границ между реальным и воображаемым, что делает постановку особенно интригующей и актуальной для зрителей, интересующихся глубокими размышлениями о современности.

Погрузитесь в мир Пелевина и откройте для себя новую грань театрального искусства.