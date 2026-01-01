Гастроли Пермского театра «У Моста» с спектаклем «Ханума»

Пермский театр «У Моста» приглашает зрителей на спектакль «Ханума», воссоздающий атмосферы Грузии. Постановка выполнена в оригинальном стиле под руководством режиссера Сергея Федотова, который известен своим уникальным подходом к театральному искусству.

О спектакле

Либретто и стихи к спектаклю написаны В. Константиновым и Б. Рацером. Грузинский колорит ощущается в каждом элементе постановки: от тостов и песен до задорного смеха и многословного восхищения женской красотой. Актёры театра глубоко перевоплотились в героев, создавая яркий образ старинного Тифлиса. Зрители могут почувствовать свежее дыхание с гор, услышать шум реки Куры и увидеть старинные домики XIX века.

Сцена и оформление

Оформление сцены выдержано в гармоничных зелёных, коричневых и черных тонах, что напоминает картины знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани. Эта атмосфера населяется весёлыми людьми, которые живут яркой жизнью, уважают друг друга и отстаивают свою честь.

Достижения театра

Авторский театр Сергея Федотова трижды номинирован и является лауреатом Российской национальной премии «Золотая маска». Кроме того, он стал обладателем премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России» и имеет 45 Гран-при на зарубежных фестивалях. По версии журнала Forbes, театр вошел в десятку лучших театров России. Это делает «Хануму» обязательным к просмотру для всех ценителей театрального искусства.