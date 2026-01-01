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Ханума
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Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

Музыкальная комедия с грузинским акцентом 16+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 1 часа 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Гастроли Пермского театра «У Моста» с спектаклем «Ханума»

Пермский театр «У Моста» приглашает зрителей на спектакль «Ханума», воссоздающий атмосферы Грузии. Постановка выполнена в оригинальном стиле под руководством режиссера Сергея Федотова, который известен своим уникальным подходом к театральному искусству.

О спектакле

Либретто и стихи к спектаклю написаны В. Константиновым и Б. Рацером. Грузинский колорит ощущается в каждом элементе постановки: от тостов и песен до задорного смеха и многословного восхищения женской красотой. Актёры театра глубоко перевоплотились в героев, создавая яркий образ старинного Тифлиса. Зрители могут почувствовать свежее дыхание с гор, услышать шум реки Куры и увидеть старинные домики XIX века.

Сцена и оформление

Оформление сцены выдержано в гармоничных зелёных, коричневых и черных тонах, что напоминает картины знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани. Эта атмосфера населяется весёлыми людьми, которые живут яркой жизнью, уважают друг друга и отстаивают свою честь.

Достижения театра

Авторский театр Сергея Федотова трижды номинирован и является лауреатом Российской национальной премии «Золотая маска». Кроме того, он стал обладателем премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России» и имеет 45 Гран-при на зарубежных фестивалях. По версии журнала Forbes, театр вошел в десятку лучших театров России. Это делает «Хануму» обязательным к просмотру для всех ценителей театрального искусства.

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Сентябрь
8 сентября вторник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
15:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 2000 ₽
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 2000 ₽

Фотографии

Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума

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