Спектакль «Фрида». Спектакль-фламенко

«Фрида». Спектакль-фламенко
Продолжительность 105 минут
О спектакле

Спектакль-фламенко «Фрида» в Концертном зале «Колизей»

Концертный зал «Колизей-арена» приглашает зрителей на захватывающий спектакль-фламенко «Фрида», созданный под впечатлением от жизни и творчества знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

Искусство фламенко и жизнь Фриды Кало

Наталья Зайкова, автор постановки, мастерски соединяет танец и авторский видеоряд, создавая уникальное зрелище. Грация и символизм фламенко перекликаются с работами Кало, где каждое движение обретает глубокий смысл. Зрители смогут насладиться не только великолепием танца, но и художественной составляющей спектакля.

Лучшие исполнители фламенко

На сцене выступят ведущие артисты фламенко России, включая Татьяну Шишкову – единственную профессиональную вокалистку, владеющую данным жанром. Музыка, танец и живое исполнение создадут неповторимую атмосферу.

Требования к зрителям и продолжительность

Спектакль рассчитан на аудиторию старше 6 лет и продлится 1 час 45 минут без антракта.

Аплодисменты критиков и зрителей

За более чем 14 лет своего существования спектакль стал настоящей сенсацией и был представлен более чем в 200 городах, включая Санкт-Петербург, Москву, Баку, Брест и другие. Отзывы зрителей и критиков подтверждают, что «Фрида» – это уникальное явление в театральном искусстве, которое восхищает зрителей с первой до последней минуты.

Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽

Вся театральная афиша Москвы
