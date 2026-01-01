Спектакль «Фрида». Спектакль-фламенко

Спектакль-фламенко «Фрида» в Концертном зале «Колизей»

Концертный зал «Колизей-арена» приглашает зрителей на захватывающий спектакль-фламенко «Фрида», созданный под впечатлением от жизни и творчества знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

Наталья Зайкова, автор постановки, мастерски соединяет танец и авторский видеоряд, создавая уникальное зрелище. Грация и символизм фламенко перекликаются с работами Кало, где каждое движение обретает глубокий смысл. Зрители смогут насладиться не только великолепием танца, но и художественной составляющей спектакля.

На сцене выступят ведущие артисты фламенко России, включая Татьяну Шишкову – единственную профессиональную вокалистку, владеющую данным жанром. Музыка, танец и живое исполнение создадут неповторимую атмосферу.

Спектакль рассчитан на аудиторию старше 6 лет и продлится 1 час 45 минут без антракта.

За более чем 14 лет своего существования спектакль стал настоящей сенсацией и был представлен более чем в 200 городах, включая Санкт-Петербург, Москву, Баку, Брест и другие. Отзывы зрителей и критиков подтверждают, что «Фрида» – это уникальное явление в театральном искусстве, которое восхищает зрителей с первой до последней минуты.