Спектакль Чёрный Монах

Чёрный Монах
О спектакле

Тайна сознания в спектакле «Чёрный монах»

По повести А. П. Чехова «Чёрный монах» рассказывается о судьбе Андрея Коврина, успешного профессора, который решает провести весну и лето в деревне. Он приезжает в имение своего наставника Егора Семёновича Песоцкого, где его ждёт Таня, дочь Песоцкого, влюблённая в Коврина с детства.

Вначале всё складывается благополучно: романтика, сближение, свадьба. Однако, постепенно реальность теряет свои чёткие очертания. Коврина начинают преследовать зловещие видения, сознание играет с ним шутки, и грань между мечтой и безумием стирается. Зритель оказывается перед вопросом: что же на самом деле происходит? Являются ли видения знаком избранности или симптомом надвигающегося недуга?

Сложные эмоции и глубокие вопросы

Спектакль затрагивает важные темы — как сохранить любовь и рассудок в мире, который теряет свое понятие. Это не просто история о любви, это глубокое размышление о природе человеческого сознания.

«Чёрный монах» обещает быть не только увлекательным, но и интеллектуально насыщенным спектаклем, который заставит зрителей задуматься о тонком балансе между реальным и воображаемым.

Май
Июнь
30 мая суббота
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
6 июня суббота
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
13 июня суббота
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽

Фотографии

