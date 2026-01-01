Оповещения от Киноафиши
Хромой
Киноафиша Хромой

Спектакль Хромой

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по пьесе Мансура Гилязева «Бичура» (Домовой)

На сцене Хромого Национального молодежного театра республики Башкортостан имени Мустая Карима зрителям представят спектакль по пьесе Мансура Гилязева «Бичура» (Домовой).

Сюжет

В центре истории — старик по прозвищу Хромой, который живет со своей женой в опустевшей деревне. Прожив свою жизнь «с закрытыми глазами», он осознает, что не замечал, что происходит вокруг. Теперь, оставшийся один и покинутый всеми, даже своими детьми, Хромой борется с Черными силами и ведет душевные беседы с Домовым.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы утраты исторической памяти и отчуждения людей. Главная идея — необходимость восстановления связи между поколениями, отдавая дань уважения своим корням.

Язык и особенности

Спектакль идет на башкирском языке, при этом предусмотрен синхронный перевод на русский. Обратите внимание, что в ходе представления используется сценический дым.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и драматическое произведение, которое оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о человеческих отношениях.

Купить билет на спектакль Хромой

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
6 марта пятница
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
3 апреля пятница
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

