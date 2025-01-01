Меню
Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказочные приключения в мире овощей и фруктов. Спектакль Молодежного театра Уфы

В этой удивительной постановке по сказке Джанни Родари вас ждут забавные и добрые герои — мальчик-луковка Чиполлино, кум Тыква, девочка Редиска и мальчик Вишенка. Каждый из них обладает уникальным характером и создает неповторимую атмосферу сказочного мира.

Злодеи и испытания

Однако на их пути встанут жестокий принц Лимон, злющий сеньор Помидор и противные графини Вишен. Смогут ли наши герои объединить свои силы и освободить жителей сказочной страны от притеснений?

Мудрость и доброта

Чиполлино — главный герой, который должен вспомнить важные жизненные ценности: искренность, правдивость и честность. В этом спектакле зрители не только смогут насладиться яркими сценами, но и задать себе вопросы о морали и дружбе.

Интересные факты о спектакле

Постановка включает в себя оригинальную музыку и яркие костюмы, которые делают каждую сцену зрелищной. Дети и взрослые смогут получить заряд положительных эмоций и уйти из театра с улыбкой.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление и погрузиться в мир ярких персонажей, где дружба и честность побеждают зло.

Декабрь
Январь
Февраль
26 декабря пятница
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
14:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
16:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
11 января воскресенье
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
31 января суббота
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
14 февраля суббота
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽

