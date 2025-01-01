Меню
Капкан любви
Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Водевильный хит: любовные похождения авантюриста

В нашем новом спектакле «Капкан любви» зрителей ждет захватывающая история о водевильном герое, мастере обольщения, который решает оставить позади свои любовные шалости. Однако привычный ход событий неожиданно нарушается.

Сюжет

В центре сюжета — харизматичный ловелас, который всегда умел находить общий язык с женщинами. Но что произойдет, когда его попустительство превратится в настоящую страсть? Спектакль погружает зрителей в водоворот событий, где герою предстоит столкнуться с собственными чувствами и неожиданными поворотами судьбы. Он влюбляется! Как одна последняя афера изменит всю его жизнь, выясняется на сцене.

Факты о спектакле

Спектакль отмечен блистательными диалогами и яркими музыкальными номерами, которые создают атмосферу лёгкости и игривости. Вдохновение для сценария черпали из классических водевилей, что добавляет ставшему уже классическим жанру свежести.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Капкан любви» и станьте свидетелями того, как любовь способна перевернуть даже самого искусного обольстителя!

Январь
7 января среда
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36

Фотографии

Капкан любви Капкан любви Капкан любви Капкан любви Капкан любви

