Спектакль Терем-теремок

Спектакль по мотивам народной сказки в Башкирском государственном театре кукол

Башкирский государственный театр кукол приглашает на спектакль, основанный на знаменитой русской народной сказке. «Стоит в поле теремок, он не низок, не высок...» — эти строки знакомы каждому с раннего детства.

В центре сюжета — любимые персонажи: Мышка, Лягушка, Заяц, Волк, Лиса и Медведь. Они покажут, как важно жить дружно и весело, в гармонии и согласии. Спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра, где каждый найдет что-то близкое.

Яркие, выразительные куклы и задорная музыка создадут незабываемую атмосферу. Добрые шутки и увлекательные диалоги не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

Не упустите возможность насладиться этой чудесной историей на сцене театра, где обыденные темы о дружбе и взаимопомощи облечены в яркую артистическую форму!