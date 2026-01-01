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Спектакль Хорошие фото

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Откровенный спектакль о жизни и героизме в Театре на Малой Ордынке

«Хорошие фото» — откровенный и сильный спектакль для тех, кто не хочет отворачиваться от тревожных событий, сотрясающих наш мир. В основу постановки легла пьеса Ольги Погодиной-Кузминой, получившая признание на Международном драматургическом конкурсе «Действующие лица». Это часть масштабного проекта «СВОи. Непридуманные истории», созданного в рамках лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции» Академии творческих индустрий «Меганом» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ряда других организаций.

Сюжет и герои

В центре внимания — реальная история Николая, ветерана, идущего сложным путем реабилитации после ранения. Потеря ноги и мучительные фантомные боли — лишь часть тех внутренних страданий, которые он переносит. Узнав о гибели близкого друга, Николай, в мирной жизни специалист по организации ритуалов, решает устроить своему товарищу достойные, героические похороны.

Абсурд и комедия

Однако его дорога оказывается усеяна бюрократией и цинизмом. Николай погружается в мир абсурда и неожиданных ситуаций, где каждая встреча становится испытанием. Борьба за справедливость и память превращается в настоящую трагикомедию положений, полную черного юмора и невероятных диалогов.

Оптимизм среди трудностей

Несмотря на драматическую канву, «Хорошие фото» наполняет зрителей мощным зарядом оптимизма и жизнелюбия. Герои, прошедшие через огонь, не теряют чувства юмора и надежды на лучшее. Их шутки служат оружием против отчаяния, а смех — гимном жизни. Постановка избегает излишнего мелодраматизма и представляет зрителю сильных духом людей, преданных своей стране и готовых бороться за справедливость, даже ценой собственной жизни.

Важное сообщение

Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставит вас смеяться сквозь слезы и задумываться о настоящих ценностях. «Хорошие фото» — это честное и искреннее обсуждение тем войны, героизма и того, что значит быть Человеком.

Режиссер
Эдуард Бояков
В ролях
Павел Устинов
Егор Пискунов
Егор Маслов
Полина Крюкова
Екатерина Григорьянц

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Октябрь
27 октября вторник
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 2000 ₽

Фотографии

Хорошие фото Хорошие фото Хорошие фото Хорошие фото Хорошие фото Хорошие фото Хорошие фото

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