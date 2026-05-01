Спектакль по роману «Оскар и розовая дама» в театре на Трубной: мир фантазии и воображения

В театре на Трубной представлен спектакль «Оскар... школа жизни в четырех уроках», основанный на мотивам романа Эрика Эмманюэля Шмитта «Оскар и розовая дама». Это история о мальчике по имени Оскар, который, несмотря на свой юный возраст, сталкивается с серьезными вызовами.

На вид ему семи, но на самом деле ему десять с половиной. Оскар мечтает стать художником, но его жизнь полна неожиданных событий: он случайно поджег кота (но быстро его потушил!), спалил дом и считает, что у директора Дюсельдорфа с бровями явный перебор. Несмотря на все это, у Оскара довольно насыщенная жизнь: по выходным он вместе с родителями ходит в кино и наслаждается мороженым в кафе.

Но не все так просто. Оскар серьезно болен, и именно в больнице он находит поддержку. Здесь ему помогает Бабушка Роза, а также друзья Попкорн и Эйнштейн. Параллельно с этим, в палате напротив живет самая прекрасная девочка на свете — Пегги Блю. Вместе с ними зрители окажутся в удивительном мире, где не существуют законы физики, математики или аэродинамики.

В этом фантастическом пространстве высокое искусство и приключения переплетаются: сам Ван Гог ведет уроки изобразительного искусства, на литературе проходят рыцарские турниры, а на Луне организуют настоящие свадьбы. Мир Оскара полон чудес, и здесь даже бесконечность становится пределом!

Спектакль рекомендован к посещению зрителям от 10 лет.