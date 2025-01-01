Спектакль Хорошее настроение обеспечено

Творческий вечер Клары Новиковой в Арт-кафе

Впервые на сцене Арт-кафе Театра Вахтангова выступит несравненная Клара Новикова. Её выступления — это настоящая феерия юмора, наполненная теплотой, иронией и неподражаемым артистизмом.

Любимица миллионов

Клара Новикова — народная артистка России, чьи монологи и песни радуют зрителей не одно десятилетие. Её талант как телеведущей и актрисы эстрады заслужил любовь миллионов поклонников.

Сольный концерт-спектакль

Этот вечер обещает стать настоящим праздником. В уютной атмосфере Арт-кафе зрителей ждёт живой диалог с артисткой, искромётные шутки и заряд отличного настроения.

Настроение гарантировано!

Присоединяйтесь к особой встрече с легендой юмористической сцены и наслаждайтесь непревзойдённым талантом Клары Новиковой.