Спектакль Хорошее настроение обеспечено

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Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Клары Новиковой в Арт-кафе

Впервые на сцене Арт-кафе Театра Вахтангова выступит несравненная Клара Новикова. Её выступления — это настоящая феерия юмора, наполненная теплотой, иронией и неподражаемым артистизмом.

Любимица миллионов
Клара Новикова — народная артистка России, чьи монологи и песни радуют зрителей не одно десятилетие. Её талант как телеведущей и актрисы эстрады заслужил любовь миллионов поклонников.

Сольный концерт-спектакль
Этот вечер обещает стать настоящим праздником. В уютной атмосфере Арт-кафе зрителей ждёт живой диалог с артисткой, искромётные шутки и заряд отличного настроения.

Настроение гарантировано!
Присоединяйтесь к особой встрече с легендой юмористической сцены и наслаждайтесь непревзойдённым талантом Клары Новиковой.

В ролях
Клара Новикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 3500 ₽

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