Спектакль Вий. Байки затерянного хутора

Иммерсивная мистическая постановка по мотивам повести Н. В. Гоголя

Этот спектакль — смешная и захватывающая иммерсивная постановка по мотивам повести Н. В. Гоголя, где вас ждут чудовища, весёлые казаки и множество магии.

Смех и страх в одном представлении

Спектакль подарит вам возможность не только быть зрителем, но и участвовать в происходящем. Подготовьтесь к приключению в зловещем полумраке старинного особняка, где атмосфера поддерживает напряжение и одновременно вызывает смех.

Три ночи ужаса

Вас ждут три страшные ночи, которые вы переживете вместе с главным героем. Это не просто спектакль, а приключение в мире, где смех и страх идут рука об руку.

Музыка и яркие рассказы

Спектакль сопровождается живой музыкой, которая делает атмосферу ещё более мистической. Актёры — настоящие мастера рассказывания историй, смешивающие комическое и ужасное, вовлекая зрителей и создавая каждый раз новый уникальный опыт.