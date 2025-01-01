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Вий. Байки затерянного хутора
Билеты от 2300₽
Киноафиша Вий. Байки затерянного хутора

Спектакль Вий. Байки затерянного хутора

Постановка
Мосспектакль 12+
Режиссер Алексей Богачук
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Иммерсивная мистическая постановка по мотивам повести Н. В. Гоголя

Этот спектакль — смешная и захватывающая иммерсивная постановка по мотивам повести Н. В. Гоголя, где вас ждут чудовища, весёлые казаки и множество магии.

Смех и страх в одном представлении

Спектакль подарит вам возможность не только быть зрителем, но и участвовать в происходящем. Подготовьтесь к приключению в зловещем полумраке старинного особняка, где атмосфера поддерживает напряжение и одновременно вызывает смех.

Три ночи ужаса

Вас ждут три страшные ночи, которые вы переживете вместе с главным героем. Это не просто спектакль, а приключение в мире, где смех и страх идут рука об руку.

Музыка и яркие рассказы

Спектакль сопровождается живой музыкой, которая делает атмосферу ещё более мистической. Актёры — настоящие мастера рассказывания историй, смешивающие комическое и ужасное, вовлекая зрителей и создавая каждый раз новый уникальный опыт.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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