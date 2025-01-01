Спектакль Лебединое озеро. Baby Version

Музыкальный и визуальный спектакль для самых маленьких по мотивам балета Чайковского

«Лебединое озеро. Baby Version» — это уникальная театральная постановка, созданная специально для самых юных зрителей — от года до пяти лет. Этот безнарративный танцевальный спектакль является мягкой интерпретацией классического балета П.И. Чайковского. В основе спектакля — музыкальные номера из знаменитого балета, адаптированные для детей и исполненные в обработке группы «Ensemble Suffiks», которая привносит новые музыкальные звуки с помощью таких инструментов, как ханг, кахон, хрустальная арфа и виолончель.

Визуальная магия

Спектакль представляет собой увлекательное сочетание кукольных и танцевальных номеров, которые знакомят малышей с миром классической музыки через яркие и красивыми образы. Особенность «Лебединого озера. Baby Version» заключается в том, что в нем нет традиционного конфликта или дидактической морали. Вместо этого дети погружаются в мир музыки, звуков и тактильных ощущений, что помогает развивать их восприятие окружающего мира.

Безопасная и чарующая атмосфера

На сцене и в зрительном зале не происходит разделения — маленькие зрители могут напрямую взаимодействовать с происходящим. Это создает у малышей чувство вовлеченности и позволяет им испытать эмоциональное восприятие спектакля через мягкие и плавные движения танцовщиков и кукольных персонажей.

Творческая команда

Режиссер: Таня Прияткина-Вайнштейн

Музыкальное оформление: группа «Ensemble Suffiks»

— Шаймярдянов Ильдар (ханг, кахон, хрустальная арфа, nada bells)

— Окунева Валентина (виолончель)

— Успенская Диана (арфа)

— Нанкин Сергей (кларнет)

Информация для зрителей

Билет на спектакль приобретается для каждого зрителя независимо от возраста, что подтверждает значимость каждого участника в создании волшебной атмосферы спектакля.