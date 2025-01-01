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Лебединое озеро. Baby Version
Билеты от 1700₽
Киноафиша Лебединое озеро. Baby Version

Спектакль Лебединое озеро. Baby Version

Наше все в переложении для самых маленьких 0+
Режиссер Таня Вайнштейн
Продолжительность 35 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный и визуальный спектакль для самых маленьких по мотивам балета Чайковского

«Лебединое озеро. Baby Version» — это уникальная театральная постановка, созданная специально для самых юных зрителей — от года до пяти лет. Этот безнарративный танцевальный спектакль является мягкой интерпретацией классического балета П.И. Чайковского. В основе спектакля — музыкальные номера из знаменитого балета, адаптированные для детей и исполненные в обработке группы «Ensemble Suffiks», которая привносит новые музыкальные звуки с помощью таких инструментов, как ханг, кахон, хрустальная арфа и виолончель.

Визуальная магия

Спектакль представляет собой увлекательное сочетание кукольных и танцевальных номеров, которые знакомят малышей с миром классической музыки через яркие и красивыми образы. Особенность «Лебединого озера. Baby Version» заключается в том, что в нем нет традиционного конфликта или дидактической морали. Вместо этого дети погружаются в мир музыки, звуков и тактильных ощущений, что помогает развивать их восприятие окружающего мира.

Безопасная и чарующая атмосфера

На сцене и в зрительном зале не происходит разделения — маленькие зрители могут напрямую взаимодействовать с происходящим. Это создает у малышей чувство вовлеченности и позволяет им испытать эмоциональное восприятие спектакля через мягкие и плавные движения танцовщиков и кукольных персонажей.

Творческая команда

  • Режиссер: Таня Прияткина-Вайнштейн
  • Музыкальное оформление: группа «Ensemble Suffiks»
    — Шаймярдянов Ильдар (ханг, кахон, хрустальная арфа, nada bells)
    — Окунева Валентина (виолончель)
    — Успенская Диана (арфа)
    — Нанкин Сергей (кларнет)

Информация для зрителей

Билет на спектакль приобретается для каждого зрителя независимо от возраста, что подтверждает значимость каждого участника в создании волшебной атмосферы спектакля.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
10:30 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽
30 августа
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
10:30 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽
7 сентября
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
10:30 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽
27 сентября
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
10:30 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽

Фотографии

Лебединое озеро. Baby Version Лебединое озеро. Baby Version Лебединое озеро. Baby Version Лебединое озеро. Baby Version

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