Спектакль Хорошая жизнь

Хорошая жизнь
12+
О спектакле

Моноспектакль Ольги Кожевниковой по рассказу «Хорошая жизнь»

В театральной компании «Театральная Долина» состоится моноспектакль актрисы Ольги Кожевниковой, основанный на рассказе Ивана Бунина «Хорошая жизнь». История рассказывает о Насте, Настасье Семеновне, которая пытается разобраться в своих воспоминаниях и материальном благополучии.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные философские вопросы выбора, одиночества и пустоты. Героиня, через переживания раскаяния и прощения, приходит к пониманию, что смысл жизни заключается в любви. Эта постановка привлечет внимание тех, кто интересуется глубокими психологическими размышлениями и поиском своего места в жизни.

Формат исполнения

Моноспектакль можно охарактеризовать как исповедь, в которой переплетаются смешное и трагичное. Настя задается вопросом: «А хороша ли была жизнь?». Её терзают воспоминания, и она ищет ответы на события, повлиявшие на её судьбу. На протяжении спектакля Настя стремится найти тот узелок, который когда-то завязался на нити её жизни, чтобы понять, как её выборы сформировали представленный зрителю образ.

Поиск ответов

Этот спектакль раскрывает выбор человека, одиночество и задаёт вопросы о материальном благополучии. Чем человек пожертвовал ради обеспеченности? Где истинная радость? Какова «хорошесть» жизни, и чего на самом деле достигла Настасья Семеновна? Героиня пытается выйти из этого мысленного лабиринта. В конечном счете, через раскаяние и прощение она находит ответ: единственным смыслом на земле является любовь.

В других городах
Июнь
3 июня среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

