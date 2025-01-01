Спектакль Мастер-класс по теневому театру «Светотень»

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по теневому театру «Светотень», который проведут актеры Наташа Слащева и Виктор Клочко.
На занятии дети узнают, как создать настоящее волшебство с помощью простых вещей: лампы, проволоки, белой шторы и стены. Секреты создания теневых персонажей откроют перед участниками мир фантазий, который они смогут воплотить в жизнь прямо у себя дома.
Чему научат на мастер-классе:
После мастер-класса дети смогут применить полученные навыки, чтобы организовать собственный теневой театр.
Возраст участников: для детей старше 5 лет.
Не упустите возможность подарить ребёнку незабываемое творческое приключение!