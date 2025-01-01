Спектакль Мастер-класс по теневому театру «Светотень»

Уникальный театральный мастер-класс для детей

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по теневому театру «Светотень», который проведут актеры Наташа Слащева и Виктор Клочко.

О мастер-классе

На занятии дети узнают, как создать настоящее волшебство с помощью простых вещей: лампы, проволоки, белой шторы и стены. Секреты создания теневых персонажей откроют перед участниками мир фантазий, который они смогут воплотить в жизнь прямо у себя дома.

Чему научат на мастер-классе:

Как придумать интересную историю, которая рассмешит и удивит зрителей;

Как создать и оживить теневых персонажей;

Как обозначить место действия — будь то лес, звёздное небо, река или туман.

После мастер-класса дети смогут применить полученные навыки, чтобы организовать собственный теневой театр.

Возраст участников: для детей старше 5 лет.

Не упустите возможность подарить ребёнку незабываемое творческое приключение!