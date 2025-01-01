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Мастер-класс по теневому театру «Светотень»
Киноафиша Мастер-класс по теневому театру «Светотень»

Спектакль Мастер-класс по теневому театру «Светотень»

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальный театральный мастер-класс для детей

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по теневому театру «Светотень», который проведут актеры Наташа Слащева и Виктор Клочко.

О мастер-классе

На занятии дети узнают, как создать настоящее волшебство с помощью простых вещей: лампы, проволоки, белой шторы и стены. Секреты создания теневых персонажей откроют перед участниками мир фантазий, который они смогут воплотить в жизнь прямо у себя дома.

Чему научат на мастер-классе:

  • Как придумать интересную историю, которая рассмешит и удивит зрителей;
  • Как создать и оживить теневых персонажей;
  • Как обозначить место действия — будь то лес, звёздное небо, река или туман.

После мастер-класса дети смогут применить полученные навыки, чтобы организовать собственный теневой театр.

Возраст участников: для детей старше 5 лет.

Не упустите возможность подарить ребёнку незабываемое творческое приключение!

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
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Санкт-Петербург, 16 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
17:00 от 600 ₽

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