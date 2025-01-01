Спектакль Вий. Домыслы

«Вий» по Н. В. Гоголю: Новая интерпретация классики в пространстве Скороход

Повесть Н. В. Гоголя «Вий», опубликованная в 1835 году, на протяжении почти двухсот лет тревожит воображение читателей. Кто такой Вий? Почему так тяжелы его веки и страшен взгляд? Мог ли Хома спастись, если бы не побоялся нечисти? Эти вопросы волнуют не одно поколение зрителей и исследователей.

Новое прочтение классики

Режиссер Александр Цереня заглянул в отверстые очи гоголевского персонажа и увидел в них не мертвую бессмысленную тьму, а обманутую любовь, погибшую красоту и живое страдание. Его интерпретация обещает быть свежей и глубокой, раскрывая многослойность произведения.

Действующие лица и исполнители

Философ Хома - Николай Рысев

Паночка - Вера Енгалычева

Отец - Иван Орлов

Вий - Евгения Леонова, Ксения Галибина, Мария Денисова

Команда спектакля

Режиссер: Александр Цереня

Художник (пространство и свет): Нанна Шех

Хореограф: Александр Шуйский

Саунд-дизайнер: Алия Гришель

Свет: Иван Шалаев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который соединяет в себе элементы ужасов и философии, заставляя задуматься о глубинных чувствах и страхах человечества.