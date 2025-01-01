Меню
Вий. Домыслы
Киноафиша Вий. Домыслы

Спектакль Вий. Домыслы

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Вий» по Н. В. Гоголю: Новая интерпретация классики в пространстве Скороход

Повесть Н. В. Гоголя «Вий», опубликованная в 1835 году, на протяжении почти двухсот лет тревожит воображение читателей. Кто такой Вий? Почему так тяжелы его веки и страшен взгляд? Мог ли Хома спастись, если бы не побоялся нечисти? Эти вопросы волнуют не одно поколение зрителей и исследователей.

Новое прочтение классики

Режиссер Александр Цереня заглянул в отверстые очи гоголевского персонажа и увидел в них не мертвую бессмысленную тьму, а обманутую любовь, погибшую красоту и живое страдание. Его интерпретация обещает быть свежей и глубокой, раскрывая многослойность произведения.

Действующие лица и исполнители

  • Философ Хома - Николай Рысев
  • Паночка - Вера Енгалычева
  • Отец - Иван Орлов
  • Вий - Евгения Леонова, Ксения Галибина, Мария Денисова

Команда спектакля

  • Режиссер: Александр Цереня
  • Художник (пространство и свет): Нанна Шех
  • Хореограф: Александр Шуйский
  • Саунд-дизайнер: Алия Гришель
  • Свет: Иван Шалаев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который соединяет в себе элементы ужасов и философии, заставляя задуматься о глубинных чувствах и страхах человечества.

Режиссер
Александр Цереня
В ролях
Вера Енгалычева
Иван Орлов
Николай Рысев
Евгения Леонова
Ксения Галибина

В других городах

Санкт-Петербург, 7 ноября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 3000 ₽

