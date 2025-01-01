Спектакль Вий. Домыслы

Повесть Н. В. Гоголя «Вий», опубликованная в 1835 году, на протяжении почти двухсот лет тревожит воображение читателей. Кто такой Вий? Почему так тяжелы его веки и страшен взгляд? Мог ли Хома спастись, если бы не побоялся нечисти? Эти вопросы волнуют не одно поколение зрителей и исследователей.
Режиссер Александр Цереня заглянул в отверстые очи гоголевского персонажа и увидел в них не мертвую бессмысленную тьму, а обманутую любовь, погибшую красоту и живое страдание. Его интерпретация обещает быть свежей и глубокой, раскрывая многослойность произведения.
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который соединяет в себе элементы ужасов и философии, заставляя задуматься о глубинных чувствах и страхах человечества.