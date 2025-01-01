«Миша. Dark Comedy» — Чёрная комедия о любви и расставании

Спектакль «Миша. Dark Comedy» — это захватывающая история о музыканте, который переживает болезненное расставание и решает начать новую жизнь в Санкт-Петербурге. Здесь его судьба сводит с загадочной поклонницей, пишущей стихи. По переписке кажется, что она — неземная девушка, сошедшая со страниц произведений Серебряного века. Однако первая встреча открывает совсем другую реальность, и герою предстоит столкнуться с тем, что эта девушка не так безобидна, как казалось.

О спектакле

«Миша. Dark Comedy» — это чёрная комедия масок, которая держит зрителя в напряжении не хуже остросюжетного триллера. В спектакле звучат авторские песни, а также присутствует ненормативная лексика, использующаяся как средство выразительности и создания атмосферы.

Правила посещения спектакля

Спектакль проходит в баре, где действуют следующие правила:

Двери бара открываются за час до начала мероприятия.

Заказы, сделанные за 15 минут до спектакля, будут переданы перед его началом.

Еда, заказанная позже (кроме холодных закусок), будет подана после спектакля.

Заказы принимаются до и после спектакля; обслуживание во время представления приостанавливается.

Вход в зал после начала мероприятия возможен только по согласованию.

Театральное объединение «Куль»

Спектакль ставится театральным объединением «Куль». В ролях участвуют:

Александра Паршина

Виталий Ковалёв

Мария Мукупа

Надежда Алексеева

Режиссёр — Анастасия Лепинская. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!