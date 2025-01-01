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Миша
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Спектакль Миша

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Миша. Dark Comedy» — Чёрная комедия о любви и расставании

Спектакль «Миша. Dark Comedy» — это захватывающая история о музыканте, который переживает болезненное расставание и решает начать новую жизнь в Санкт-Петербурге. Здесь его судьба сводит с загадочной поклонницей, пишущей стихи. По переписке кажется, что она — неземная девушка, сошедшая со страниц произведений Серебряного века. Однако первая встреча открывает совсем другую реальность, и герою предстоит столкнуться с тем, что эта девушка не так безобидна, как казалось.

О спектакле

«Миша. Dark Comedy» — это чёрная комедия масок, которая держит зрителя в напряжении не хуже остросюжетного триллера. В спектакле звучат авторские песни, а также присутствует ненормативная лексика, использующаяся как средство выразительности и создания атмосферы.

Правила посещения спектакля

Спектакль проходит в баре, где действуют следующие правила:

  • Двери бара открываются за час до начала мероприятия.
  • Заказы, сделанные за 15 минут до спектакля, будут переданы перед его началом.
  • Еда, заказанная позже (кроме холодных закусок), будет подана после спектакля.
  • Заказы принимаются до и после спектакля; обслуживание во время представления приостанавливается.
  • Вход в зал после начала мероприятия возможен только по согласованию.

 

Театральное объединение «Куль»

Спектакль ставится театральным объединением «Куль». В ролях участвуют:

  • Александра Паршина
  • Виталий Ковалёв
  • Мария Мукупа
  • Надежда Алексеева

Режиссёр — Анастасия Лепинская. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

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