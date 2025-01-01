Спектакль «Миша. Dark Comedy» — это захватывающая история о музыканте, который переживает болезненное расставание и решает начать новую жизнь в Санкт-Петербурге. Здесь его судьба сводит с загадочной поклонницей, пишущей стихи. По переписке кажется, что она — неземная девушка, сошедшая со страниц произведений Серебряного века. Однако первая встреча открывает совсем другую реальность, и герою предстоит столкнуться с тем, что эта девушка не так безобидна, как казалось.
«Миша. Dark Comedy» — это чёрная комедия масок, которая держит зрителя в напряжении не хуже остросюжетного триллера. В спектакле звучат авторские песни, а также присутствует ненормативная лексика, использующаяся как средство выразительности и создания атмосферы.
Спектакль проходит в баре, где действуют следующие правила:
Спектакль ставится театральным объединением «Куль». В ролях участвуют:
Режиссёр — Анастасия Лепинская. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!