Хор Турецкого. Новогоднее шоу

Новогоднее шоу хора Турецкого в Екатеринбурге

20 декабря 2025 года в 19:00 мастера вокала, Хор Турецкого, приглашают вас на фееричное Новогоднее шоу! Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и радости. В программе выступления звучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов, а также авторские композиции, которые полюбились многим.

Неповторимая атмосфера

В исполнении артистов хора вы услышите феноменальные голоса — от баса-профундо до мужского сопрано. Яркая харизма исполнителей и невероятная энергетика создадут незабываемую атмосферу на сцене. Яркие спецэффекты добавят шоу волшебства и праздника.

Сказка на сцене

Зрители смогут погрузиться в настоящую музыкальную сказку, где желания, загаданные под любимую музыку, обязательно сбудутся. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и подарить себе хорошее настроение на весь наступающий год!

Покупая билеты на новогоднее шоу хора Турецкого, вы обеспечиваете себе и своим близким незабываемые эмоции и великолепный вечер.