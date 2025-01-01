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Хор Турецкого. Новогоднее шоу
Киноафиша Хор Турецкого. Новогоднее шоу

Хор Турецкого. Новогоднее шоу

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу хора Турецкого в Екатеринбурге

 20 декабря 2025 года в 19:00 мастера вокала, Хор Турецкого, приглашают вас на фееричное Новогоднее шоу! Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и радости. В программе выступления звучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов, а также авторские композиции, которые полюбились многим.

Неповторимая атмосфера

В исполнении артистов хора вы услышите феноменальные голоса — от баса-профундо до мужского сопрано. Яркая харизма исполнителей и невероятная энергетика создадут незабываемую атмосферу на сцене. Яркие спецэффекты добавят шоу волшебства и праздника.

Сказка на сцене

Зрители смогут погрузиться в настоящую музыкальную сказку, где желания, загаданные под любимую музыку, обязательно сбудутся. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и подарить себе хорошее настроение на весь наступающий год!

Покупая билеты на новогоднее шоу хора Турецкого, вы обеспечиваете себе и своим близким незабываемые эмоции и великолепный вечер.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 декабря
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 2500 ₽
Самара, 13 декабря
Самарская филармония Самара, Фрунзе, 141
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 20 декабря
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2200 ₽

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