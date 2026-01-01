Тбилисо. Грузинские танцы и многоголосное пение

Грузинская культура в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки пройдет удивительное музыкальное событие. На сцену выйдут хор грузинского многоголосия «Акапелла Сакартвело» и ансамбль грузинского танца «Эгриси». Эти коллективы прославились бережным исполнением многовековых грузинских песен и танцев, которые отражают богатую культуру и историю Грузии.

Программа концерта включает традиционные многоголосные песни и народные танцы, среди которых выделяется «Тбилисо». Это произведение является настоящим праздником народной культуры Грузии, где переплетаются мужественность и лиризм, создавая атмосферу, наполняющую зал теплом и эмоциональной силой.

Участники концерта, выполняя свои номера, бережно сохраняют вековые культурные традиции. Хор «Акапелла Сакартвело» и ансамбль «Эгриси» посвятили много лет развитию фольклорного творчества, что неизменно находит живой отклик у московской публики. Каждый их выход на сцену сопровождается теплым принятием от зрителей.

Зрители смогут ощутить атмосферу свободного духа горных вершин, тепло кавказского солнца и радость жизни, которые пронизывают эти замечательные мелодии и танцы. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.

Обратите внимание, что программа может меняться.