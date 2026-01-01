Рок-хиты на органе при свечах
Рок-хиты на органе при свечах

О концерте

Органный рок-концерт в Москве

Что будет, если соединить мощь органа и энергию рок-сцены? Ответ на этот вопрос даст проект Петербургского органиста Сергея Буслова, который создаёт уникальный музыкальный диалог между органом, электрогитарой и ударными инструментами.

Сергей Буслов с одинаковой страстью интерпретирует как классические произведения, так и хиты популярных рок-групп. В программе стартует легендарная "Токката и фуга ре минор" Иоганна Себастьяна Баха. Этот шедевр станет отправной точкой для резкого поворота в музыкальной истории.

По мере развития концерта зрители будут слышать обработки таких культовых групп, как Radiohead, Queen, Muse, Rammstein, Linkin Park и Deep Purple. Каждый из этих хитов прозвучит под сводами собора в новых, неожиданно органичных версиях.

Шоу будет наполнено интересными визуальными элементами: свечи, смена инструментов и пространств создадут особую атмосферу. Взаимодействие академической традиции и рок-культуры взорвёт сцену и подарит зрителям настоящее драматургическое действие.

Не пропустите шанс увидеть этот уникальный проект, который подарит вам новые музыкальные впечатления!

25 июня четверг
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1200 ₽

