«ХА!МЫ!» «СмехУёлочки»

Где: Бродячая собака

Когда: с 15.12 по 25.12

Если после всей предпраздничной суеты новогодняя атмосфера никак не захватывает тебя, то на помощь придет «СмехУёлочки». Этот концерт от творческой группы «ХА!МЫ!» в декабре — идеальный способ вернуть настроение! От выступления «Хамов» улыбка на пол лица, и с первой минуты тебе будет казаться, что Новый год уже наступил. Эти мастера стёб-арта представят новые новогодние номера и миниатюры, которые отлично дополнят всем знакомую классику. В эту команду входят самые яркие и талантливые актёры Новосибирска, такие как Павел Поляков, Никита Сарычев и Артем Свиряков. Обычно мы видим их в серьёзных театральных ролях, но на этот раз ребята покажут совсем другую, лёгкую и весёлую сторону своих талантов. Если тебе не хватает веселья — это твой идеальный шанс!

Ярослав Сумишевский

Где: Дом учёных, ДК Железнодорожников

Когда: 14.12 и 16.12

Концерт Ярослава Сумишевского в Новосибирске в 2024 году — это уникальная возможность услышать любимого народного артиста в сопровождении симфонического оркестра. Его голос и глубокие песни будут звучать в особой атмосфере, которая объединит зрителей в музыкальном празднике. На сцене более 60 музыкантов создадут настоящий симфонический шедевр, а певец исполнит свои самые любимые композиции. Сумишевский с симфоническим оркестром в Новосибирске — это настоящий подарок для всех любителей живой музыки, которые ищут что-то особенное. Не упустите этот шанс, ведь гастроли Сумишевского в Новосибирске в 2024 — последний шанс послушать исполнителя. В этом году.

Тамара Кутидзе

Где: КК им. Маяковского

Когда: 16.12

Еще одно яркое событие — концерт Тамары Кутидзе в Новосибирске. Эта талантливая певица, участница проекта «Голос-10», покорит зрителей своим уникальным тембром и эмоциональной подачей. Тамара Кутидзе подарит вам новогоднее настроение и заряд позитива, которые так нужны нам всем перед главным праздником в году. Обладательница множества наград на российских и международных конкурсах, певица исполнит как свои хиты, так и новые песни, которые уже завоевали сердца тысяч поклонников. Это идеальный концерт для тех, кто ищет музыку, пробирающую до глубины души.

Роман Ланкин

Где: Бродячая собака

Когда: 21.12

Для любителей авторской песни и бардовской лирики рекомендуем посетить концерт Романа Ланкина в Новосибирске. Этот исполнитель не только талантливый бард, но и виртуоз, умеющий объединить классические и современные аранжировки, вызывая восторг у слушателей. Концерт будет состоять как из его песен, так и из каверов на известных исполнителей, которые, кстати, отмечают, как бережно подходит певец к чужому творчеству, и при этом находит в нём свою искру. Его выступления всегда наполнены душевностью и уютом, так что не пропустите эту встречу с искусством, которое вдохновляет.

Группа «АнимациЯ»

Где: Максимилианс

Когда: 08.01

Для тех, кто хочет зарядиться энергией и как следует оторваться — обратите внимание на этот концерт группы «АнимациЯ» в Новосибирске. Команда исполнит свои лучшие хиты, которые проверены временем и полюбились тысячам фанатов по всей стране. Лидер группы Костя Кулясов своим харизматичным выступлением не оставит равнодушным никого, эти парни докажут, что они умеют зажигать так, как никто из современной молодёжи и близко не может. Если вам нужна музыка, которая заставляет двигаться и петь вместе с толпой единомышленников — этот концерт то, что вам нужно!

Рождественский концерт: GSPD

Где: Лофт-парк «Подземка»

Когда: 11.01

Любителям клубной музыки тоже есть что отметить в Новосибирске этой зимой! Давид, один из любимцев фанатов электронной музыки, даст свой первый и, скорее всего, последний концерт GSPD в Новосибирске в 2025 году. Этот рождественский сет обещает стать не просто концертом, а настоящей танцевальной вечеринкой, бомбой для тех, кто любит танцевальные ритмы и атмосферу рейва. Поторопись, ведь Давид не поедет в привычный тур в 2025 году, так что это будет единственный шанс услышать его хиты вживую!