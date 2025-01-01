Меню
Холстомер
Киноафиша Холстомер

Спектакль Холстомер

Мучительная дорога к раю канонизированного Толстым пегого мерина
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по Льву Толстому о стойкости и вере

В основе спектакля — повесть Льва Толстого "Холстомер", рассказанная через историю одинокой лошади, чья душа страдает от жестокости и несправедливости, но продолжает любить, верить и жить. Создатели спектакля увидели в этом произведении «хронику спасения одной души», в которой душевная стойкость побеждает суровые испытания.

Марионетки и люди в мире гротеска

Спектакль объединяет людей, кукол и предметы в единое игровое пространство. Главный герой — пегий мерин Холстомер — предстает в виде марионетки с тонкой пластикой и выразительными человеческими глазами. Он — единственное живое существо в мире, полном гротескных персонажей: конюхов, офицеров и их любовниц. Люди в этой постановке изображены обезличенными, живущими по принципу материальной жажды — для них счастье заключается в обладании вещами.

Испытания души и духа

Судьба героя не похожа на судьбы остальных: он «не как все» и изначально обречен на трудный путь. Физические и душевные испытания, выпавшие на его долю, не сломили его. Пройдя через боль и страдания, Холстомер сохраняет внутреннюю чистоту и стойкость духа, что становится его настоящей победой в мире, где материальное преобладает над духовным.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Петр Васильев
Татьяна Баркова
Алена Первухина
Ирина Чугаевская

Фотографии

Холстомер Холстомер Холстомер Холстомер

