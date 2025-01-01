Спектакль Маяковский. Большой вечер поэзии

Погружение в мир Маяковского с театром «НЕОЛИРА»

Многогранно талантливый, бунтарски страстный и лирически нежный Владимир Маяковский — одна из титанических фигур русского искусства. Его поэзия захватывает внимание читателя «пожаром сердца» и необычностью метафор. Как отметил И.В. Сталин, «Маяковский всегда был и остается лучшим и самым талантливым поэтом нашей советской эпохи».

Читает Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он возьмет на себя роль проводника в это небывалое литературное путешествие. Чуткая натура, опыт и эрудированность Антона, сочетаясь с искренностью и сочувствием, позволят зрителям глубже понять чарующую красоту стихотворений русских классиков.

Творческий путь Антона Тарасова

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотни известных хитов, музыка которого звучит как в Мариинском театре, так и на других площадках Санкт-Петербурга. Кроме того, Антон нашел себя в литературе, подарив миру такие произведения, как роман посвященный братьям Меладзе «Сплетение песен и чувств» и трехтомник «Карельская сага». Эти книги получили восторженные отзывы как от критиков, так и от читателей.

Также Тарасов является основателем театра «НЕОЛИРА» и продюсером ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии». Созданный в 2019 году, театр уже успел провести более ста мероприятий: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов и стендапов.

Эмоции и уникальность мероприятий театра

Каждое мероприятие театра «НЕОЛИРА» неизменно дарит зрителям эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Сочетание творчества и профессионализма команды делает спектакли незабываемыми. Погрузитесь в мир поэзии и музыки вместе с этим уникальным театром, который продолжает вдохновлять и восхищать.