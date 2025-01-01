Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маяковский. Большой вечер поэзии
Киноафиша Маяковский. Большой вечер поэзии

Спектакль Маяковский. Большой вечер поэзии

16+
Возраст 16+

О спектакле

Погружение в мир Маяковского с театром «НЕОЛИРА»

Многогранно талантливый, бунтарски страстный и лирически нежный Владимир Маяковский — одна из титанических фигур русского искусства. Его поэзия захватывает внимание читателя «пожаром сердца» и необычностью метафор. Как отметил И.В. Сталин, «Маяковский всегда был и остается лучшим и самым талантливым поэтом нашей советской эпохи».

Читает Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он возьмет на себя роль проводника в это небывалое литературное путешествие. Чуткая натура, опыт и эрудированность Антона, сочетаясь с искренностью и сочувствием, позволят зрителям глубже понять чарующую красоту стихотворений русских классиков.

Творческий путь Антона Тарасова

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотни известных хитов, музыка которого звучит как в Мариинском театре, так и на других площадках Санкт-Петербурга. Кроме того, Антон нашел себя в литературе, подарив миру такие произведения, как роман посвященный братьям Меладзе «Сплетение песен и чувств» и трехтомник «Карельская сага». Эти книги получили восторженные отзывы как от критиков, так и от читателей.

Также Тарасов является основателем театра «НЕОЛИРА» и продюсером ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии». Созданный в 2019 году, театр уже успел провести более ста мероприятий: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов и стендапов.

Эмоции и уникальность мероприятий театра

Каждое мероприятие театра «НЕОЛИРА» неизменно дарит зрителям эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Сочетание творчества и профессионализма команды делает спектакли незабываемыми. Погрузитесь в мир поэзии и музыки вместе с этим уникальным театром, который продолжает вдохновлять и восхищать.

Купить билет на спектакль Маяковский. Большой вечер поэзии

Помощь с билетами
В других городах
Январь
27 января вторник
19:00
Современник Санкт-Петербург, Некрасова, 1/38
от 900 ₽

В ближайшие дни

Бамблби. Желтая Молния
6+
Детский
Бамблби. Желтая Молния
22 февраля в 11:00 Плоды просвещения
от 1000 ₽
Дорогой мистер Смит
12+
Мюзикл
Дорогой мистер Смит
6 января в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 1100 ₽
Энергичные люди
12+
Драма Комедийная драма Комедия
Энергичные люди
8 января в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше