Спектакль по роману «Над пропастью в ржи» в театре «Суббота»

Спектакль «Holden» основан на культовом романе Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью в ржи». Это история о подростке Холдене Колфилде, который сталкивается с суровой реальностью и отвергает фальшь взрослого мира. Режиссёр-постановщик Роман Габриа, известный своими яркими театральными работами, создал уникальную инсценировку, которая переносит на сцену легендарный текст, ставший символом молодежного протеста.

Инсценировка романа

В инсценировке использован перевод Риты Райт-Ковалёвой, что делает его доступным для зрителей, не знакомых с оригиналом. Эта история затрагивает глубокие темы идеалов, мечтаний и истинной красоты человеческой души, о которой мы часто забываем в повседневной жизни.

О Холдене Колфилде

Холден Колфилд — главный герой спектакля, который проходит через внутренний конфликт, осознавая фальшь окружающего мира. В процессе своего становления он отвергает американскую мечту, столкнувшись с её истинной сутью. Нью-Йорк, сверкающий огнями, скрывает за своей красотой тяжелую реальность жизни, и Холден вынужден делать бескомпромиссный выбор.

Спектакль станет настоящим открытием для любителей классической литературы и театра, предлагая зрителям остановиться и задуматься о значении своих собственных мечт и идеалов.