Спектакль Есенин. Большой вечер поэзии

Неповторимое путешествие в мир поэзии с театром "НЕОЛИРА"

Приготовьтесь к погружению в поэтическую глубину классики с театром "НЕОЛИРА". На сцене прозвучит творение одного из самых любимых поэтов России — Сергея Есенина. Его слова о бренности бытия и призрачности любви остаются актуальными и резонируют в сердцах зрителей до сих пор.

Лирический герой Есенина

Есенин был не просто поэтом, а философом своего времени. Его лирический герой — это человек, который переживает грусть, сомнения и предательство. Как отметил Борис Пастернак, Есенин — это живое воплощение артистичности, которое продолжает вдохновлять поколения.

Чтец и творец

Антон Тарасов, художественный руководитель театра "НЕОЛИРА", станет вашим проводником в этом литературном путешествии. Его глубокое понимание поэзии и умение донести эмоции делают его выступления незабываемыми. Антон — не только талантливый чтец, но и известный композитор, чьи произведения звучат на сцене Мариинского театра.

На пути к литературе

Помимо театра, Антон Тарасов является автором успешных книг, таких как "Ирония фарта" и "Карельская сага". Его произведения получили высокие оценки критиков и читателей, и он продолжает радовать публику новыми идеями.

Театр "НЕОЛИРА"

Лирико-драматический театр "НЕОЛИРА" был основан в 2019 году и за короткий срок успел воплотить более сотни различных мероприятий — от поэтических вечеров до сольных концертов. Каждый их проект пронзает сердца зрителей и оставляет незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля и окунуться в мир Есенина, который продолжает вдохновлять на протяжении десятилетий. Ждем вас в театре "НЕОЛИРА"!