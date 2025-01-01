Меню
16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль в день рождения Сергея Довлатова

Спектакль-воспоминание «Что я нажил» по мотивам рассказов Сергея Довлатова из сборника «Чемодан» приглашает зрителей в мир, где прошлое остаётся с нами, даже если мы уехали в другую страну.

О чем спектакль?

Главные герои — молодые люди, покинувшие свой дом, забирают с собой не только воспоминания, но и вещи, которые, казалось бы, просты и незаметны: рубашка, шапка, перчатки. Эти три вещи становятся символами их судьбы и связующей нитью между историей каждого из них.

Сюжет и атмосфера

На новоселье герои поднимают тосты и делятся воспоминаниями о том, что они захватили с собой. Каждая история перетекает в другую, создавая уникальную атмосферу, где смешиваются радость и грусть. Как же закончится этот разговор? Спектакль погружает зрителей в размышления о том, что значит «дом» и какие воспоминания остаются с нами навсегда.

Творческая команда

Автор идеи — Анели Филиппова, а в проекте участвуют талантливые артисты: Максим Клейменов, Марк Красильников и Егор Аверин. Каждый из них привносит свой уникальный взгляд на произведения Довлатова и атмосферу ностальгии.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — не только дань памяти великому писателю, но и глубокое размышление о времени, о том, как вещи могут хранить наши воспоминания. Если вы хотите ощутить смешение эмоций и задуматься о значении прошлого, не пропустите «Что я нажил».

Купить билет на спектакль Что я нажил

В других городах
Октябрь
22 октября среда
19:00
Шум Санкт-Петербург, Маяковского, 52
от 1500 ₽

