Филипп Хмыров: большой концерт

Филипп Хмыров — необыкновенный петербургский артист, который успешно сочетает в своей музыке элементы русского рока и современного хип-хопа. Его уникальный стиль завоевал сердца зрителей и привлек внимание музыкальных критиков.

В 2026 году Филипп запланировал масштабный «Третий тур» по городам России, который обещает стать ярким событием в музыкальной жизни страны. Также артист готовит несколько крупных сольных выступлений, где зрители смогут насладиться его новыми композициями и узнаваемыми хитами.

Концерты Хмырова — это не только музыка, но и возможность увидеть харизматичного исполнителя в знакомой атмосфере. Приходите окунуться в мир живых эмоций и зажигательных ритмов!