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Хмыров
Билеты от 2000₽
Киноафиша Хмыров

Хмыров

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Филипп Хмыров: большой концерт 

Филипп Хмыров — необыкновенный петербургский артист, который успешно сочетает в своей музыке элементы русского рока и современного хип-хопа. Его уникальный стиль завоевал сердца зрителей и привлек внимание музыкальных критиков.

В 2026 году Филипп запланировал масштабный «Третий тур» по городам России, который обещает стать ярким событием в музыкальной жизни страны. Также артист готовит несколько крупных сольных выступлений, где зрители смогут насладиться его новыми композициями и узнаваемыми хитами.

Концерты Хмырова — это не только музыка, но и возможность увидеть харизматичного исполнителя в знакомой атмосфере. Приходите окунуться в мир живых эмоций и зажигательных ритмов!

Купить билет на концерт Хмыров

Помощь с билетами
Декабрь
6 декабря воскресенье
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2000 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
28 октября среда
20:00
Baker Street Красноярск, Мартынова, 12
от 1800 ₽
29 октября четверг
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1800 ₽
31 октября суббота
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1800 ₽
4 ноября среда
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1800 ₽
5 ноября четверг
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1800 ₽
6 ноября пятница
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1800 ₽
7 ноября суббота
20:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1800 ₽
29 ноября воскресенье
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 2000 ₽

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