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Ирина и Александр Круг
Киноафиша Ирина и Александр Круг

Ирина и Александр Круг

12+
Возраст 12+

О концерте

Новая программа Ирины Круг в Красноярске

В Красноярске состоится новая программа Ирины Круг, которая пройдет совместно с ее сыном, Александром Кругом. Ирина известна своими неповторимыми песнями, которые моментально запоминаются с первых аккордов.

Творчество Ирины Круг пропитано глубокими эмоциями. Ее песни передают чувства любви, утраты и радости, и, среди хитов, можно выделить такие композиции, как «Фамилия» и «Формула счастья», которые безусловно не уступают легендарным произведениям.

Программа и премьеры

В новой программе зрителей ждут не только знакомые хиты, но и премьеры, которые наверняка будут высоко оценены поклонниками. Ирина Круг продолжает экспериментировать с различными жанрами, при этом оставаясь верной шансонному направлению.

Сын артиста — специальный гость

Специальным гостем программы станет Александр Круг, который наследует не только внешность своего отца, Михаила Круга, но и его чувственный баритон. Александр исполнит хиты отца и удивит зрителей своими новыми песнями. Его выступление promete стать ярким событием вечера.

Программа Ирины Круг — это неповторимая атмосфера задушевной музыки, которая найдет отклик в сердцах каждого зрителя. Не упустите возможность стать частью этого прекрасного музыкального события!

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19:00
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