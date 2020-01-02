Меню
Сублимация любви
Киноафиша Сублимация любви

Спектакль Сублимация любви

Комедия с Маратом Башаровым 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Марат Башаров, Юлия Галкина и Сергей Векслер в романтической комедии о сложностях любви на сцене ДК Выборгский

Напрасно мнение, что только женщины изобретательны в покорении мужских сердец. Иногда мужчины могут придумать более хитроумный план, лишь бы привлечь внимание прекрасной дамы. В спектакле «Депутат по любви» мы увидим, как успешный депутат итальянского парламента Леоне Саваста увлекается красивой писательницей Паолой.

Сложности любви

Все бы хорошо, только политики часто бывают приземленными и лишенными романтического взгляда на жизнь. Добиться взаимности экстравагантной и образованной девушки непросто. Однако случайная встреча с талантливым писателем Пьеро открывает перед Леоне новые горизонты.

Непредвиденные обстоятельства

Леоне решает заключить договор с Пьеро и выдает его литературные труды за свои. На первый взгляд, все складывается удачно: депутат получает признание в самых высших кругах и предстал перед умной женщиной в выгодном свете. Но тем временем Паола ловко ведет двойную игру...

Захватывающий сюжет

Лихо закрученный сюжет спектакля, поставленного по произведению известного автора Альдо де Бенедетти, смотрится на одном дыхании. Талантливейшая игра актеров погружает зрителя в атмосферу динамичных событий итальянской жизни. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории о любви, хитрости и неожиданностях!

Спектакль «Депутат по любви» станет настоящим открытием для любителей театра и романтических комедий. Запланируйте свой визит, чтобы насладиться этим увлекательным представлением!

Режиссер
Алексей Кирющенко
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Сергей Векслер
Сергей Векслер

