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Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем
Билеты от 700₽
Киноафиша Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем

Спектакль Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем

Постановка
Театр на Мельникова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Незабываемое мужское шоу под дождем в Театре на Мельникова

Приглашаем вас на незабываемое шоу в Театре на Мельникова, где яркие музыкальные композиции переплетаются с потрясающей хореографией. Уникальная атмосфера будет создана под проливным дождем, который станет неотъемлемой частью спектакля. Ожидайте интерактивного общения с залом и участия зрительниц в представлении!

Что вас ждет на сцене?

Романтика, любовь, позитив, драйв, юмор и многое другое ждут вас на сцене! Мы создаем это шоу именно для вас, чтобы подарить 1 час 30 минут прекрасного настроения и наслаждения.

В ролях

На сцене будут выступать талантливые артисты Театра на Мельникова и Театра танца «Саботаж». В числе исполнителей:

  • Иван Пеньковский
  • Артем Бусоргин
  • Дмитрий Павлов
  • Виктор Барабанов
  • Рудер Велоз
  • Антон Шабатин
  • Александр Фуртаев
  • Михаил Боднев
  • Илья Косов
  • Святослав Паврозин
  • Рикардо До Рего

Хореограф-постановщик

Шоу поставлено известным хореографом Рикардо До Рего, который уже успел зарекомендовать себя на отечественной сцене благодаря своему уникальному стилю и подходу к танцу.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля! Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
23 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽

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