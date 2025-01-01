Спектакль Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем

Приглашаем вас на незабываемое шоу в Театре на Мельникова, где яркие музыкальные композиции переплетаются с потрясающей хореографией. Уникальная атмосфера будет создана под проливным дождем, который станет неотъемлемой частью спектакля. Ожидайте интерактивного общения с залом и участия зрительниц в представлении!
Романтика, любовь, позитив, драйв, юмор и многое другое ждут вас на сцене! Мы создаем это шоу именно для вас, чтобы подарить 1 час 30 минут прекрасного настроения и наслаждения.
На сцене будут выступать талантливые артисты Театра на Мельникова и Театра танца «Саботаж». В числе исполнителей:
Шоу поставлено известным хореографом Рикардо До Рего, который уже успел зарекомендовать себя на отечественной сцене благодаря своему уникальному стилю и подходу к танцу.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля! Билеты уже в продаже!