Спектакль Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем

Незабываемое мужское шоу под дождем в Театре на Мельникова

Приглашаем вас на незабываемое шоу в Театре на Мельникова, где яркие музыкальные композиции переплетаются с потрясающей хореографией. Уникальная атмосфера будет создана под проливным дождем, который станет неотъемлемой частью спектакля. Ожидайте интерактивного общения с залом и участия зрительниц в представлении!

Что вас ждет на сцене?

Романтика, любовь, позитив, драйв, юмор и многое другое ждут вас на сцене! Мы создаем это шоу именно для вас, чтобы подарить 1 час 30 минут прекрасного настроения и наслаждения.

В ролях

На сцене будут выступать талантливые артисты Театра на Мельникова и Театра танца «Саботаж». В числе исполнителей:

Иван Пеньковский

Артем Бусоргин

Дмитрий Павлов

Виктор Барабанов

Рудер Велоз

Антон Шабатин

Александр Фуртаев

Михаил Боднев

Илья Косов

Святослав Паврозин

Рикардо До Рего

Хореограф-постановщик

Шоу поставлено известным хореографом Рикардо До Рего, который уже успел зарекомендовать себя на отечественной сцене благодаря своему уникальному стилю и подходу к танцу.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля! Билеты уже в продаже!