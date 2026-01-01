Оповещения от Киноафиши
Александр Плотников

Дата рождения
19 сентября 1903
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
11 февраля 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Фильмография Александр Плотников

Жанр
Год
Выжившие: Подростки 6.6
Выжившие: Подростки
драма 2021, Россия
Выжившие: Иона 6.6
Выжившие: Иона
фантастика, триллер, драма 2021, Россия
Выжившие: Яна 6.4
Выжившие: Яна
фантастика, триллер, драма 2021, Россия
Выжившие: Огни 7.4
Выжившие: Огни
фантастика, триллер, драма 2021, Россия
Выжившие: 3200 км 7
Выжившие: 3200 км
драма, фантастика, триллер 2021, Россия
Выжившие: Благие намерения 6.5
Выжившие: Благие намерения
фантастика, триллер, драма 2021, Россия
Выжившие: Блогггер 6.4
Выжившие: Блогггер
фантастика, триллер, драма 2021, Россия
Выжившие: Сено 7.2
Выжившие: Сено
фантастика, триллер, драма 2021, Россия
Тихие берега 6.1
Тихие берега Silent Shores
детектив, криминал 1972, СССР
Адрес вашего дома 6.2
Адрес вашего дома Address of your home
драма 1972, СССР
6.6
Вот моя деревня Vot moya derevnya
семейный 1972, СССР
Белая птица с черной отметиной 7.4
Белая птица с черной отметиной Bilyy ptakh z chornoyu oznakoyu
драма, военный 1970, СССР
Возмездие 7.3
Возмездие Vozmezdie
драма, военный 1967, СССР

Другие проекты Александр Плотников
Красная книга
16+
Красная книга
Билеты
Хиросима
16+
Хиросима
Билеты
