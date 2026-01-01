Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Александр Плотников
Aleksandr Plotnikov
Александр Плотников
Aleksandr Plotnikov
Дата рождения
19 сентября 1903
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
11 февраля 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет
Пространство «Внутри»
Шалом
Развернуть
Популярные фильмы
7.4
Белая птица с черной отметиной
(1970)
7.4
Выжившие: Огни
(2021)
7.3
Возмездие
(1967)
Фильмография Александр Плотников
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2021
1972
1970
1967
Все
13
Фильмы
5
Сериалы
8
Актриса
5
Сценарист
8
6.6
Выжившие: Подростки
драма
2021, Россия
6.6
Выжившие: Иона
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
6.4
Выжившие: Яна
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
7.4
Выжившие: Огни
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
7
Выжившие: 3200 км
драма, фантастика, триллер
2021, Россия
6.5
Выжившие: Благие намерения
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
6.4
Выжившие: Блогггер
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
7.2
Выжившие: Сено
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
6.1
Тихие берега
Silent Shores
детектив, криминал
1972, СССР
6.2
Адрес вашего дома
Address of your home
драма
1972, СССР
6.6
Вот моя деревня
Vot moya derevnya
семейный
1972, СССР
7.4
Белая птица с черной отметиной
Bilyy ptakh z chornoyu oznakoyu
драма, военный
1970, СССР
7.3
Возмездие
Vozmezdie
драма, военный
1967, СССР
Другие проекты Александр Плотников
16+
Красная книга
Билеты
16+
Хиросима
Билеты
