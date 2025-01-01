Спектакль Гуси-лебеди

Сказка оживает прямо перед вами

На этом спектакле с первых минут возникает теплая домашняя атмосфера. Войдя в зал, зрители встретятся с доброй сказочницей, которая прячет пряжу, превращающуюся в волшебные клубки. Один из них оживет в руках рассказчицы и поведет вас в мир старой доброй сказки, где все вещи в доме начинают оживать.

Волшебные превращения

С помощью сказительницы клубки превращаются в кукол, представляющих собой Девочку, ее Брата и Бабу-Ягу. Метла обернется березкой, а кувшин станет речкой. Русская сказка хранит множество чудес, и зрители смогут увидеть их все на сцене.

Одна актриса — множество ролей

Интересно, что все роли в спектакле исполняет одна актриса. Она мастерски перевоплощается в сказительницу, знающую множество пословиц, поговорок и присказок, а также в капризную Девочку, ее младшего Брата и других персонажей: хитрых Гусей-лебедей, похитивших Братца, Речку, Печку, Яблоньку, Ежика, Мышку и даже Ворота. Как говорится, лучше один раз увидеть!

Куклы и музыка

Все кукольные персонажи были придуманы и изготовлены художницей Александрой Громовой. Музыкальное сопровождение, написанное композитором Александром Москаленко, дополнит сказку и создаст нужную атмосферу.

Уроки сказок

Нет ничего интереснее тех сказок, что мы помним с детства. Именно они учат отличать добро от зла, веселят и заставляют задуматься. Главная героиня нашей сказки — непослушная и ленивая девочка, которая не заметила, как Гуси-лебеди унесли ее младшего Брата. Что же заставит ее измениться? Ответ на этот вопрос зрители узнают, посмотрев спектакль до конца.

Приглашаем в мир русской сказки

Мы приглашаем родителей и детей погрузиться в мир русской сказки. Уверены, что вам будет интересно не только посмотреть спектакль, но и обсудить увиденное вместе!