Спектакль Лебединое озеро (с обзорной экскурсией по Дворцу)

Балет «Лебединое озеро» в Доме ученых

Балет «Лебединое озеро» — это классическая история о любви и магии, основанная на древней легенде о девушках, превращенных в лебедей заклятьем волшебника Ротбарта. В центре сюжета — принц Зигфрид, который, встречая Одетту, королеву лебедей, обещает ей вечную любовь, тем самым изменяя привычный ход событий.

Однако Ротбарт решает помешать реализации этого обещания, подготавливая для принца роковое испытание. Место Одетты в сердце Зигфрида должен занять её двойник — демоническая красавица Одилия. Данная интрига создает захватывающий драматический конфликт, а гениальная музыка Петра Ильича Чайковского добавляет глубины и эмоциональности к сюжету, заставляя зрителей замирать в ожидании.

Экскурсия по Дворцу перед началом спектакля

Интересным дополнением к посещению спектакля станет обзорная экскурсия по Дворцу, проходящая за 1,5 часа до начала мероприятия. Экскурсия во время спектакля позволит вам насладиться великолепием парадных интерьеров, которые восхищают своей роскошью и разнообразием стилей.

Уникальная интерпретация

В театре балета «Сен-Мишель» к партитуре были добавлены утраченные музыкальные номера, что делает новую интерпретацию «Лебединого озера» более объемной и точной, прикрываясь образными решениями первой постановки Мариинского театра 1895 года. Словно время повернулось вспять, мы можем испытать ту самую бесхитростную атмосферу, где мечты и реальность сплетаются в запутанный узор.

Оформление и костюмы

Особое внимание в спектакле уделяется оформлению и костюмам, разработанным Варварой Евчук. Её стиль придает костюмам уникальность и притягательность для глаза. Легкость ампирных силуэтов соединяется с изысканностью, делая пластику персонажей более свободной и грациозной.

Творческий потенциал труппы

Разнообразие хореографических задач позволяет всесторонне раскрыть потенциал труппы, открывая пространство для виртуозности, актерской игры и пластического совершенства. Убедитесь в этом сами, посетив один из главных спектаклей театрального сезона!