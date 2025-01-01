Меню
Вот я. История ежика, ослика и медвежонка
Киноафиша Вот я. История ежика, ослика и медвежонка

Спектакль Вот я. История ежика, ослика и медвежонка

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова

Приглашаем вас в удивительный мир дружбы и открытий, где вас ждёт трогательная история о Ёжике, Ослике и Медвежонке. Этот спектакль, основанный на сказках Сергея Козлова, переносит зрителей в волшебное путешествие по чудесному миру природы.

О чем спектакль

Наши герои — Ослик, Ёжик и Медвежонок — встретятся, совершат добрые дела и обязательно споют. Они преодолеют трудности, найдут радость в простых вещах и, как истинные друзья, поделятся моментами тишины, любуясь звёздами на берегу.

Вдохновение от Козлова

Сергей Козлов создал уникальный мир, где небо, море и звёзды одновременно кажутся новыми и знакомыми. В этом спектакле вы сможете увидеть, услышать и почувствовать всю глубину его волшебных историй.

Присоединяйтесь к нашему приключению и откройте для себя мир, полный нежности и дружбы!

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Ася Галимзянова
Кристина Цуркан
Михаил Ложкин
Денис Полевиков
Ренат Шавалиев

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
12:00 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽

