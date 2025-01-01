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Гуси-лебеди
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Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Поколение 0+
Режиссер Анастасия Рудикова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по русской народной сказке в театре Поколение

Каждый ребенок с малых лет знаком с этой русской народной сказкой. Но для театральных деятелей создание спектакля для детей — задача не из простых. Сюжет, музыка, оформление — все должно понравиться как детям, так и их родителям, чтобы зрелище было интересным для всех.

Ожидания и реальность

Сюжет, основанный на русской народной сказке, кажется простым и предсказуемым. Мы помним знакомые персонажи: речка, печка, Баба Яга… Однако спектакль «Чихачевка» не перестает удивлять!

Яркие впечатления

Красочные костюмы, интересные режиссерские находки, а также современные технические возможности сценического оборудования делают каждое представление уникальным. Спектакль наполнен живой музыкой, которая легка для запоминания и создает атмосферу волшебства.

Уроки для детей

Хотя сказка проста, она несет важные уроки. «Чихачевка» учит детей ответственности за свои поступки, умению признавать ошибки, дружбе и взаимовыручке. А главное — смелости и храбрости, которые так необходимы героям русских сказок.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление с вашими детьми. «Чихачевка» обещает стать не только увлекательным, но и поучительным опытом для всей семьи!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽
4 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽
2 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽
29 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽

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