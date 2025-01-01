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Барахло
Билеты от 2000₽
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Спектакль Барахло

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Барахло»: Погружение в мир московских барахолок

Юрий Квятковский и самые юные брусникинцы более года исследовали вселенную московских барахолок, изучая характеры их завсегдатаев. Эти наблюдения стали основой нового спектакля, который предлагает зрителям уникальный взгляд на многогранный мир, где встречаются интеллигенты и маргиналы, коллекционеры и «лишние» люди, мигранты и художники.

Живописный фрагмент городской жизни

Барахолка представлена как спрессованный пласт жизни, квинтэссенция парадоксальности человеческой натуры. В этом уникальном пространстве уживаются, казалось бы, несовместимые черты и проявления. Исповеди и беседы «барахольщиков» создают настоящую энциклопедию непарадной жизни, раскрывающей «на обочине» общепризнанных границ успеха.

Современные герои

Современные обитатели «блошек» отчасти напоминают героев Горького и Достоевского. Их биографии, тексты и представления о горе и счастье отражают сложный и противоречивый образ сегодняшней действительности. Спектакль включает интервью, фото- и видеоархивы, а также аудиозаписи разговоров и уличных шумов, которые создают атмосферу настоящего рыночного быта.

Музыка как важный элемент спектакля

«Барахло» — это не только разговоры и яркие персонажи. Важной частью спектакля является музыкальная партитура, которая неочевидно соединяет песни из репертуара как российских, так и зарубежных звёзд. Взаимодействие различных стилей и жанров создает звуковой портрет барахолки, чья пестрая природа соткана из противоположностей и крайностей.

Традиции документального театра

Спектакль вырос из экзамена «наблюдение» на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина продолжают традицию непосредственного, документального погружения в «здесь и сейчас». «Барахло» встаёт в один ряд со спектаклями предыдущих курсов — «Это тоже я» и «Транссиб», которые также представлены в репертуаре «Практики».

Режиссер
Юрий Квятковский
В ролях
Арсений Гусев
Арсений Гусев
Денис Авербух
Мария Василькова
Каролина Голимбиевская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
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11 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2000 ₽
12 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Барахло Барахло Барахло Барахло Барахло Барахло Барахло Барахло Барахло Барахло

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