Спектакль «Барахло»: Погружение в мир московских барахолок

Юрий Квятковский и самые юные брусникинцы более года исследовали вселенную московских барахолок, изучая характеры их завсегдатаев. Эти наблюдения стали основой нового спектакля, который предлагает зрителям уникальный взгляд на многогранный мир, где встречаются интеллигенты и маргиналы, коллекционеры и «лишние» люди, мигранты и художники.

Живописный фрагмент городской жизни

Барахолка представлена как спрессованный пласт жизни, квинтэссенция парадоксальности человеческой натуры. В этом уникальном пространстве уживаются, казалось бы, несовместимые черты и проявления. Исповеди и беседы «барахольщиков» создают настоящую энциклопедию непарадной жизни, раскрывающей «на обочине» общепризнанных границ успеха.

Современные герои

Современные обитатели «блошек» отчасти напоминают героев Горького и Достоевского. Их биографии, тексты и представления о горе и счастье отражают сложный и противоречивый образ сегодняшней действительности. Спектакль включает интервью, фото- и видеоархивы, а также аудиозаписи разговоров и уличных шумов, которые создают атмосферу настоящего рыночного быта.

Музыка как важный элемент спектакля

«Барахло» — это не только разговоры и яркие персонажи. Важной частью спектакля является музыкальная партитура, которая неочевидно соединяет песни из репертуара как российских, так и зарубежных звёзд. Взаимодействие различных стилей и жанров создает звуковой портрет барахолки, чья пестрая природа соткана из противоположностей и крайностей.

Традиции документального театра

Спектакль вырос из экзамена «наблюдение» на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина продолжают традицию непосредственного, документального погружения в «здесь и сейчас». «Барахло» встаёт в один ряд со спектаклями предыдущих курсов — «Это тоже я» и «Транссиб», которые также представлены в репертуаре «Практики».