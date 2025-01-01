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Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Елена Кушнаренко
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочное приключение Алёнушки. Интерактивный спектакль для детей

Спектакль рассказывает о том, как Алёнушка не уследила за своим братцем, и его унесли к Бабе-яге гуси-лебеди. Но девочка не растерялась и отправилась на поиски любимого брата. Основой для написания пьесы послужила известная русская сказка «Гуси-лебеди», однако зрителей ждёт встреча с персонажами из других народных сказок.

Фольклор на сцене

На сцене развернётся великолепная картина русского фольклора с его народными традициями и особенностями быта. Спектакль учит малышей любви, заботе, чувственности и хорошему отношению к близким людям. Он подчеркивает, что идеальных людей не существует: все ошибаются, но важно осознать свою ошибку и исправить её.

Элементы спектакля

В спектакле использованы необычные планшетные и паркетные куклы, которые преобразуются прямо на глазах у зрителей. Это делает постановку особенно зрелищной. Яркие декорации, веселые песни и живое общение с детьми создают атмосферу настоящей сказки.

Интерактивность и веселье

В спектакле предусмотрены игры и шутки, а безупречная игра актеров позволяет полностью погрузиться в мир доброй русской народной сказки. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 24 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 600 ₽

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