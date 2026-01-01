Спектакль «Зойкина квартира» — история о потерянных мечтах как отражение эпохи

Москва времён НЭПа. 1920-е годы. В центре событий — Зоя Пельц, которая решает открыть пошивочную мастерскую в своей квартире. Однако это заведение скрывает нечто большее — «весёлый дом», куда приходят искатели утешения и радости.

Главная героиня мечтает заработать денег и уехать во Францию со своим возлюбленным, графом Обольяниновым. Но его жизнь осложнена зависимостью от морфия, что вносит дополнительные сложности в их отношения.

Внезапно их мир рушится: в квартире происходит убийство, жертвой становится ответственный советский работник. Это событие ставит под сомнение мечты Зои о Париже и Ницце, и все её иллюзии терпят крах.

Спектакль предлагает зрителям задуматься о хрупкости человеческих надежд в сложные времена. Вопросы о любви, компромиссе и стремлении к лучшей жизни становятся центральными темами постановки.

«Зойкина квартира» — это не только история о потерянных мечтах, но и отражение эпохи, когда каждый шаг мог иметь непредсказуемые последствия. Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную работу на сцене.