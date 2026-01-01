Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зойкина квартира
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Ростовский молодежный театр 18+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Зойкина квартира» — история о потерянных мечтах как отражение эпохи

Москва времён НЭПа. 1920-е годы. В центре событий — Зоя Пельц, которая решает открыть пошивочную мастерскую в своей квартире. Однако это заведение скрывает нечто большее — «весёлый дом», куда приходят искатели утешения и радости.

Главная героиня мечтает заработать денег и уехать во Францию со своим возлюбленным, графом Обольяниновым. Но его жизнь осложнена зависимостью от морфия, что вносит дополнительные сложности в их отношения.

Внезапно их мир рушится: в квартире происходит убийство, жертвой становится ответственный советский работник. Это событие ставит под сомнение мечты Зои о Париже и Ницце, и все её иллюзии терпят крах.

Спектакль предлагает зрителям задуматься о хрупкости человеческих надежд в сложные времена. Вопросы о любви, компромиссе и стремлении к лучшей жизни становятся центральными темами постановки.

«Зойкина квартира» — это не только история о потерянных мечтах, но и отражение эпохи, когда каждый шаг мог иметь непредсказуемые последствия. Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную работу на сцене.

Купить билет на спектакль Зойкина квартира

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
24 апреля пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хулиганы
16+
Комедия Литература Мюзикл
Хулиганы
16 марта в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
Вкусная история о девочке и великане
0+
Детский
Вкусная история о девочке и великане
15 марта в 11:00 Ростовский молодежный театр
Билеты
Поздняя любовь
16+
Драма
Поздняя любовь
20 мая в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше