Спектакль по пьесе Василия Сигарева на сцене театра имени Миронова

Современный драматург

Василий Сигарев — один из самых ярких и востребованных русских драматургов, лауреат более шести престижных международных премий и ученик Николая Коляды. Его творчество привлекло внимание не только в России, но и за границей, особенно у таких мастеров, как Том Стоппард. Сигарёв родился в Верхней Салде и начал писать пьесы в 23 года. Его литературный талант и уникальный взгляд на острые реалии русской жизни делают его произведения значимыми и востребованными.

Сюжет «Гупёшки»

Название пьесы происходит от рыбки гуппи, и именно это прозвище носит героиня спектакля. В центре сюжета — история, в которой переплетаются комические и трагические элементы. Она затрагивает сложные темы любви и самоуничижения, что вдохновило режиссера Владислава Фурмана на создание глубокого театрального опыта. В спектакле звучат рискованные и яркие реплики, а также предлагается литературный словарик, который помогает зрителям лучше понять язык автора.

Тема и стиль

Постановщик увидел в «Гупёшке» «чернуху», доведенную до уровня великой трагедии. Это произведение заставляет зрителей переосмыслить восприятие Сигарёва как «чернушного» автора, ставя его наравне с такими мастерами, как Володин и Вампилов. Боль, переданная через спектакль, обжигающая и глубокая, а свет, который он излучает, несомненно, впечатляет.

Награды и признание

Спектакль «Гупёшка» был номинирован на звание «Лучший спектакль Малой сцены» Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в сезоне 2003-2004 гг. Это подтверждает его значимость и качество, а также интерес театральной аудитории.