Спектакль Хищники

Музыкально-драматический спектакль по мотивам повести Чехова «Драма на охоте»

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии представляет обновлённую версию спектакля режиссёра Валерия Владимирова. В главной роли — лауреат премии «Золотая Маска» Иван Ожогин. Эта история расскажет о графе Карнееве, возвращающемся в своё имение и вовлекающем своего друга Сергея Зиновьева в любовное приключение с дочкой лесничего Оленькой. Чехов описывает мир алчности и лицемерия, где скука заставляет людей творить жуткие вещи. Спектакль будет интересен как поклонникам классики, так и любителям музыкальных постановок с детективной интригой.

Спектакль и создатели

Режиссер — Валерий Владимиров

Дирижер — Аллаяр Латыпов

Художник — Алексей Уланов

Балетмейстер — Ирина Ляховская

Сюжет

Россия, конец XIX века. Граф Карнеев возвращается в своё имение после долгого отсутствия. Скука овладевает им с первых дней, и он приглашает давнего друга Сергея Зиновьева в гости. Пользуясь слабостью Сергея к красивым женщинам, граф замышляет новый любовный опыт, жертвой которого становится дочь лесничего Оленька. Но задуманное графом оказывается жестоким и губительным...

Историческая справка

Повесть «Драма на охоте» была написана в 1884 году и впервые опубликована в московской газете «Новости дня» под псевдонимом «А. Чехонте». В это время слава Чехова, как выдающегося драматурга, ещё не была закреплена. В своей мелодраматической истории с детективной интригой автор мастерски передает конфликт характеров и безысходность трагической развязки. Чехов показывает мир людей, выставляющих свои амбиции выше интересов общества, в котором правят алчность и лицемерие.

Музыка и формирование спектакля

Ваше внимание привлечёт не только интересная сюжетная линия, но и музыкальное оформление. В спектакле звучат произведения на музыку композиторов, таких как А. Даргомыжский, М. Глинка и другие. Эстетика конца XIX века поддержана художественным решением, разработанным Алексеем Улановым. Музыкальная концепция была создана Татьяной Солнышкиной, которая известна своей работой в жанре мюзикл. Музыкальный руководитель спектакля — Елена Буланова, с которой театр сотрудничает с начала 2000-х годов.

Обращаем ваше внимание, что в спектакле демонстрируются сцены курения, являющиеся частью художественного замысла.