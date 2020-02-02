Спектакль Золушка

Балет «Золушка» в Михайловском театре

Балет «Золушка» в Михайловском театре — это современное переосмысление классического произведения, впервые представленного в 1945 году. В этой версии постановка обретает новое дыхание благодаря сочетанию традиционных балетных элементов с современными сценическими технологиями.

Особенности постановки:

Спектакль, посвященный 110-летию со дня рождения Ростислава Захарова, сохраняет его первоначальное видение — «песню о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Хореограф Михаил Мессерер, восстанавливая постановку, тщательно следовал настроению, которое Захаров задал в оригинале.

Сценическое оформление:

Зрителя ждет уникальное сочетание традиционных костюмов и реквизита с современными визуальными эффектами, которые привносят в сказку новый уровень волшебства. Цифровая эпоха встречается с классикой, создавая на сцене особую атмосферу, где компьютерные эффекты мирно сосуществуют с доброй балетной стариной.

Для кого спектакль:

Эта постановка будет интересна как тем, кто ценит классику, так и тем, кто открыт к новаторским решениям в театральном искусстве. «Золушка» в Михайловском театре — это балет, где прошлое и настоящее сливаются воедино, создавая удивительное произведение, которое обязательно стоит увидеть.