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Золушка
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Спектакль Золушка

Проекционная копия феерии 1945 года
Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Золушка» в Михайловском театре

Балет «Золушка» в Михайловском театре — это современное переосмысление классического произведения, впервые представленного в 1945 году. В этой версии постановка обретает новое дыхание благодаря сочетанию традиционных балетных элементов с современными сценическими технологиями.

Особенности постановки:

Спектакль, посвященный 110-летию со дня рождения Ростислава Захарова, сохраняет его первоначальное видение — «песню о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Хореограф Михаил Мессерер, восстанавливая постановку, тщательно следовал настроению, которое Захаров задал в оригинале.

Сценическое оформление:

Зрителя ждет уникальное сочетание традиционных костюмов и реквизита с современными визуальными эффектами, которые привносят в сказку новый уровень волшебства. Цифровая эпоха встречается с классикой, создавая на сцене особую атмосферу, где компьютерные эффекты мирно сосуществуют с доброй балетной стариной.

Для кого спектакль:

Эта постановка будет интересна как тем, кто ценит классику, так и тем, кто открыт к новаторским решениям в театральном искусстве. «Золушка» в Михайловском театре — это балет, где прошлое и настоящее сливаются воедино, создавая удивительное произведение, которое обязательно стоит увидеть.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

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