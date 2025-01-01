Группа «Цветы» и Стас Намин

Настоящая легенда рок-сцены

Московская рок-группа «Цветы» была создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Творческая судьба группы складывалась по-разному. «Цветы» за свою сорокалетнюю историю будто прожили несколько жизней, а в 2010-х начали еще одну, новую.

Становление и успех

С 1969 по 1979 годы как студенческий ансамбль «Цветы» становятся популярными в Москве и выпускают пластинку на фирме «Мелодия».

Из-за своего непохожего на советскую эстраду стиля группа попадает под полный запрет центральных советских СМИ. Ей удается выпускать лишь редкие компромиссные записи, которые, несмотря на жесткую цензуру, впервые вносят элемент рок-музыки в массовую музыкальную культуру страны.