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Билеты
Группа «Цветы» и Стас Намин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Группа «Цветы» и Стас Намин

Группа «Цветы» и Стас Намин

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Настоящая легенда рок-сцены 

Московская рок-группа «Цветы» была создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Творческая судьба группы складывалась по-разному. «Цветы» за свою сорокалетнюю историю будто прожили несколько жизней, а в 2010-х начали еще одну, новую.

Становление и успех
С 1969 по 1979 годы как студенческий ансамбль «Цветы» становятся популярными в Москве и выпускают пластинку на фирме «Мелодия».
Из-за своего непохожего на советскую эстраду стиля группа попадает под полный запрет центральных советских СМИ. Ей удается выпускать лишь редкие компромиссные записи, которые, несмотря на жесткую цензуру, впервые вносят элемент рок-музыки в массовую музыкальную культуру страны.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
15:30 от 2000 ₽

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