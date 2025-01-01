Разгоны (Съемка)

Разгоны в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на захватывающее выступление в Standup Club на Трубной! Это уникальная возможность увидеть лучших комиков в формате «разгонов», где каждый номер — это свежая порция юмора и неожиданных шуток.

Актуальный состав комиков

Обратите внимание, что состав выступающих может меняться. Чтобы узнать, кто именно будет радовать вас своим юмором в этот вечер, уточняйте информацию в чат-боте театра или в наших социальных сетях.

Что такое «разгоны»?

«Разгоны» — это не просто выступления, это возможность для комиков попробовать новые шутки и форматы в живом исполнении. Это значит, что каждый раз вас ждет что-то уникальное и неожиданное!

Где и когда?

Выступления проходят в уютной атмосфере Standup Club на Трубной. Следите за расписанием и не пропустите возможность стать частью этого увлекательного события!

Покажите, что вы цените хороший юмор и живое общение — приходите на «Разгоны» в Standup Club на Трубной!