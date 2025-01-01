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Разгоны (Съемка)

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Разгоны в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на захватывающее выступление в Standup Club на Трубной! Это уникальная возможность увидеть лучших комиков в формате «разгонов», где каждый номер — это свежая порция юмора и неожиданных шуток.

Актуальный состав комиков

Обратите внимание, что состав выступающих может меняться. Чтобы узнать, кто именно будет радовать вас своим юмором в этот вечер, уточняйте информацию в чат-боте театра или в наших социальных сетях.

Что такое «разгоны»?

«Разгоны» — это не просто выступления, это возможность для комиков попробовать новые шутки и форматы в живом исполнении. Это значит, что каждый раз вас ждет что-то уникальное и неожиданное!

Где и когда?

Выступления проходят в уютной атмосфере Standup Club на Трубной. Следите за расписанием и не пропустите возможность стать частью этого увлекательного события!

Покажите, что вы цените хороший юмор и живое общение — приходите на «Разгоны» в Standup Club на Трубной!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

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