Оркестр CAGMO. Симфония Warcraft
Билеты от 3300₽
Оркестр CAGMO. Симфония Warcraft

Оркестр CAGMO. Симфония Warcraft

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Симфония Warcraft: Погружение в мир Азерота

CAGMO приглашает зрителей перенестись в мир Азерота — родину людей, дворфов, эльфов и других фэнтезийных существ. Эта уникальная концертная программа «Симфония Warcraft» пропитана духом королевства Штормград, звуками боевых барабанов Оргриммара и атмосферой чарующих путешествий по Элвинскому Лесу.

Музыка, полная истории

На концерте вас ждет исполнение оригинальных саундтреков знаменитых композиторов, таких как Гленн Стэффорд, Рассел Брауэр и Джейсон Хэйс. Вы сможете насладиться музыкой из игр Warcraft II, Warcraft III, World of Warcraft и Hearthstone.

Феномен Warcraft

На протяжении почти 30 лет мир Warcraft будоражит сердца фанатов по всему миру, оставаясь одной из самых популярных фэнтезийных вселенных. Эта вселенная известна не только глубоким сюжетом и запоминающимися персонажами, но и богатой музыкальной культурой, которая усиливает погружение в игровой процесс.

Незабываемые впечатления

CAGMO обещает подарить зрителям незабываемые эмоции от возвращения в легендарный мир, где вечное противостояние Орды и Альянса живет в сердцах поклонников. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события!

За Азерот!

13 февраля
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
20:00 от 3300 ₽

