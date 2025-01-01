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Гроза
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Спектакль Гроза

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация «Грозы» от Адгура Кове

Пьеса «Гроза», написанная Александром Островским в 1859 году, по-прежнему остается актуальной и вызывает интерес у современного зрителя. Это произведение о конфликте между новыми и старыми традициями, о семейных порядках и праве на свободу самовыражения.

В центре сюжета — Катерина, которая сталкивается с тяжестью замужества и мещанскими устоями своей семьи. Она не может смириться с ограничениями, наложенными на нее, и решается на измену. Признание в любви к другому мужчине становится для нее катастрофическим, и она вынуждена противостоять деспотичной свекрови Кабанихе и нелюбимому мужу Тихону. Конец истории трагичен: не в силах простить себе поступок, Катерина выбирает смерть.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Адгур Кове предлагает новую интерпретацию образа Катерины. В его версии она не просто жертва обстоятельств, а смелая и свободолюбивая натура, бунтующая против невежественного окружения. Этот подход позволяет по-новому взглянуть на героиню и ее внутренние переживания.

Что стоит знать зрителям

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциональными моментами и глубокими размышлениями о человеческой природе. Зрителям стоит обратить внимание на динамику отношений между персонажами и на то, как режиссер передает дух времени, в котором живет Катерина.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию «Грозы» и погрузиться в мир, где столкновение традиций и стремление к свободе становятся основными темами.

Режиссер
Адгур Кове
В ролях
Тамара Конопатова
Елена Завгороднева
Артем Филимонов
Максим Чекашкин
Алла Забелина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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