Стакан воды
Киноафиша Стакан воды

Спектакль Стакан воды

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Стакан воды» в Новом экспериментальном театре

Добро пожаловать в удивительный мир комедии «Стакан воды», которая перенесет вас в XVIII век, в английский двор, где политические интриги и романтические отношения сплетаются в единое целое. Действие разворачивается в перерыве между противостоянием Британии и Францией за испанское наследство, в эпоху, когда каждая деталь могла решить судьбы людей и целых наций.

Сюжет

Главный герой, Болингброк, плетет хитроумные схемы при дворе королевы Анны. Его планам помогает соперничество самой королевы и ее фрейлины, герцогини Мальборо, за сердце молодого прапорщика по имени Мешем. Этот запутанный треугольник страстей и амбиций разгорается на фоне политических заговоров и военных сражений.

Темы и сообщения

Комедия ловко демонстрирует, как в жизни, наполняемой коварными интригами, может возникнуть настоящая любовь. Часто оказывается, что чувства способны перевернуть даже самые расчётливые планы сильных мира сего. Любовь — это сила, которая может изменить всё!

Интересные факты

Спектакль возвратит нас в эпоху, когда театр был основным источником развлечений для аристократии. В это время многие произведения использовали аллюзии на реальных исторических личностей, чтобы поднять политические и социальные вопросы, актуальные для современников. «Стакан воды» как раз является ярким примером такой традиции.

Не пропустите возможность увидеть, как комедия гармонично сочетает в себе страсть, интригу и юмор, создавая незабываемый театральный опыт. Приходите и ощутите атмосферу XVIII века вместе с нами!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Виолетта Койфман
Екатерина Мелешникова
Евгений Тюфяков
Виталий Мелешников
Анастасия Фролова

Купить билет на спектакль Стакан воды

Январь
23 января пятница
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 250 ₽

