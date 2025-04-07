Меню
Стакан воды
Киноафиша Стакан воды

Спектакль Стакан воды

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Стакан воды» в Волгограде: политические интриги и любовь в XVIII веке

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в XVIII век, когда Британия и Франция соперничали в войне за испанское наследство. Спектакль «Стакан воды» перенесет вас во двор королевы Анны, где политическая интрига плетется с невероятным искусством.

Сюжет и персонажи

В центре событий — Болингброк, ловкий политик, который использует соперничество королевы Анны и ее фрейлины, герцогини Мальборо, чтобы решить свои вопросы в свою пользу. Их борьба за молодого прапорщика по имени Мешем обостряет атмосферу двора, где любовь, кажется, вмешивается в планы военачальников и интриги политиков.

Любовь как главный герой

Этот спектакль — не просто история о власти и интригах. Он показывает, как чувства могут повлиять на судьбы людей и изменить ход истории. В этой пьесе любовь становится мощным инструментом, способным разрушить даже самые хитроумные планы монархов.

Интересные факты

  • Спектакль основан на пьесе английского драматурга, которая не теряет своей актуальности даже спустя столетия.
  • В постановке используются исторические костюмы, создающие атмосферу эпохи.
  • Режиссер спектакля — известный мастер, который ранее работал над другими успешными театральными проектами.

Не упустите возможность погрузиться в мир XVIII века и стать свидетелем захватывающих событий, где любовь и политика идут рука об руку. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Виолетта Койфман
Екатерина Мелешникова
Евгений Тюфяков
Виталий Мелешников
Анастасия Фролова
7 апреля 2025 13:00
