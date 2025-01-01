Спектакль Шум за сценой

Комедия положений на сцене эстрады Аркадия Райкина

Хотите заглянуть за кулисы и увидеть, что происходит во время репетиций? Комедия Майкла Фрейна «Шум за сценой» предоставит вам эту уникальную возможность. Это классическая комедия положений, где всё идёт не по плану, а количество курьезных ситуаций нарастает к финалу.

Сюжет:

В центре внимания — актерская труппа, сколоченная в спешке, которая за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьесу. Цель антрепризы — рекламировать спонсора, производителя консервированных сардин. Это обстоятельство усложняет жизнь несчастным артистам, которые больше озабочены своими личными запутанными отношениями. И, конечно, умножает количество комических ситуаций.

О постановке:

Текст Фрейна завоевал поклонников по всему миру и уже десятки лет не сходит с театральных подмостков. Театр Эстрады представляет свою оригинальную интерпретацию этой знаменитой комедии. Премьера будет насыщена яркой фантазией и творческой импровизацией, а юмористические коллизии сюжета обещают неисчерпаемый источник вдохновения для зрителей.

Не упустите шанс насладиться этой весёлой комедией, в которой зрители увидят, как персонажи находят выход из самых нелепых ситуаций. Приходите в Театр Эстрады и погружайтесь в атмосферу театрального хаоса и юмора!