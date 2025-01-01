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Шум за сценой
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Спектакль Шум за сценой

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия положений на сцене эстрады Аркадия Райкина

Хотите заглянуть за кулисы и увидеть, что происходит во время репетиций? Комедия Майкла Фрейна «Шум за сценой» предоставит вам эту уникальную возможность. Это классическая комедия положений, где всё идёт не по плану, а количество курьезных ситуаций нарастает к финалу.

Сюжет:

В центре внимания — актерская труппа, сколоченная в спешке, которая за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьесу. Цель антрепризы — рекламировать спонсора, производителя консервированных сардин. Это обстоятельство усложняет жизнь несчастным артистам, которые больше озабочены своими личными запутанными отношениями. И, конечно, умножает количество комических ситуаций.

О постановке:

Текст Фрейна завоевал поклонников по всему миру и уже десятки лет не сходит с театральных подмостков. Театр Эстрады представляет свою оригинальную интерпретацию этой знаменитой комедии. Премьера будет насыщена яркой фантазией и творческой импровизацией, а юмористические коллизии сюжета обещают неисчерпаемый источник вдохновения для зрителей.

 

Не упустите шанс насладиться этой весёлой комедией, в которой зрители увидят, как персонажи находят выход из самых нелепых ситуаций. Приходите в Театр Эстрады и погружайтесь в атмосферу театрального хаоса и юмора!

Режиссер
Кирилл Петров
В ролях
Кирилл Петров
Алена Кухоткина
Владимир Пискун
Анастасия Кипина
Алексей Янко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой Шум за сценой

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